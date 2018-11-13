Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки «выталкивает» её мозг изнутри





Три месяца назад в пакистанской провинции Синд у 19-летней матери и 21-летнего отца родилась девочка. Сразу же тревогу у врачей вызвал не только размер её головы, но и то, что она была чрезвычайно мягкая, будто под кожей и вовсе отсутствовал череп. Проведя все необходимые анализы и обследования, медики выяснили, что аномальная опухоль на голове попросту «выталкивает» её мозг из черепной коробки, делая его уязвимым даже к самым малейшим прикосновениям, не говоря об ударах. Специалисты уже поставили малышке диагноз — тяжёлая форма краниосиностоза. В данном случае, утверждают медики, лучше всего использовать реконструктивную хирургию мозга, но есть опасения относительно того, переживёт ли девочка такую операцию.Кроме того, ещё в утробе матери у плода развилась другая болезнь — миеломенингоцеле, которая характеризуется расщеплением позвоночника, недостаточным его формированием или закрытием. После рождения у девочки с аномальной опухолью на голове появилась ещё один нарост на спине. Врачи объясняют появление образования тем, что спинной мозг и его нервы из-за неправильного развития начинают «путаться» в доброкачественной жировой ткани.Сейчас трёхмесячная Анила и её родители готовятся к самой важной и сложной операции на голове малышки, чтобы избавить её от опухоли, «выталкивающей» мозг из черепа. Врачи не скрывают, что подобное хирургическое вмешательство для столь маленького ребёнка может обернуться ужасными последствиями — от судорог до инсульта и повреждения важных нервов.