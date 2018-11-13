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Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки «выталкивает» её мозг изнутри

Аномальная опухоль на голове новорождённой пакистанской девочки «выталкивает» её мозг за пределы черепа и ставит под удар жизнь ребёнка. Анила Али родилась три месяца назад, но врачи до сих пор сомневаются в том, помогут ли ей подобранные методы лечения.

Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки «выталкивает» её мозг изнутри

Три месяца назад в пакистанской провинции Синд у 19-летней матери и 21-летнего отца родилась девочка. Сразу же тревогу у врачей вызвал не только размер её головы, но и то, что она была чрезвычайно мягкая, будто под кожей и вовсе отсутствовал череп. Проведя все необходимые анализы и обследования, медики выяснили, что аномальная опухоль на голове попросту «выталкивает» её мозг из черепной коробки, делая его уязвимым даже к самым малейшим прикосновениям, не говоря об ударах. Специалисты уже поставили малышке диагноз — тяжёлая форма краниосиностоза. В данном случае, утверждают медики, лучше всего использовать реконструктивную хирургию мозга, но есть опасения относительно того, переживёт ли девочка такую операцию.

Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки «выталкивает» её мозг изнутри

Кроме того, ещё в утробе матери у плода развилась другая болезнь — миеломенингоцеле, которая характеризуется расщеплением позвоночника, недостаточным его формированием или закрытием. После рождения у девочки с аномальной опухолью на голове появилась ещё один нарост на спине. Врачи объясняют появление образования тем, что спинной мозг и его нервы из-за неправильного развития начинают «путаться» в доброкачественной жировой ткани.

Сейчас трёхмесячная Анила и её родители готовятся к самой важной и сложной операции на голове малышки, чтобы избавить её от опухоли, «выталкивающей» мозг из черепа. Врачи не скрывают, что подобное хирургическое вмешательство для столь маленького ребёнка может обернуться ужасными последствиями — от судорог до инсульта и повреждения важных нервов.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:12

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