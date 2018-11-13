Учёные назвали продлевающее молодость мозга вещество





Учёные, отслеживающие функции мозгового вещества на лабораторных мышах, определили ранее неизвестные его особенности. Уровень клото с возрастом снижается, что приводит к старческим болезням. Молекула обеспечивает защиту нервной системы от воспалительных процессов и в повышенном количестве способна продлить жизнь организма.Клото преимущественно находится в сплетении мозговых желудочков, где вырабатывается жидкость спинного мозга. Она выполняет барьерную функцию между ЦНС и иммунной системой. Когда с годами сосудистое сплетение теряет большую часть белка, всё чаще происходят воспаления.Для старых мышей характерно повышенное проникновение иммунных клеток-макрофагов, поглощающих чужеродные тела. Также противоспалительные факторы проявляют активность, которую исследователи добились путём мутации гена Klotho. Его вместе с вирусными векторами ввели молодым мышам.Нехватка белка сказывается и на гиппокампе, где кратковременные воспоминания переходят в долговременную память. Клото в этом участке мозга влияет на неврологические болезни, пластичность нейронов и когнитивные функции.