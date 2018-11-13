АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта останавливать тик
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Учёные назвали продлевающее молодость мозга вещество

Сотрудники института Глэдстоун назвали вещество, которое продлевает молодость мозга человека и животных. Количество белка клото сказывается на иммунитете и состоянии ЦНС.

Учёные назвали продлевающее молодость мозга вещество

Учёные, отслеживающие функции мозгового вещества на лабораторных мышах, определили ранее неизвестные его особенности. Уровень клото с возрастом снижается, что приводит к старческим болезням. Молекула обеспечивает защиту нервной системы от воспалительных процессов и в повышенном количестве способна продлить жизнь организма.

Клото преимущественно находится в сплетении мозговых желудочков, где вырабатывается жидкость спинного мозга. Она выполняет барьерную функцию между ЦНС и иммунной системой. Когда с годами сосудистое сплетение теряет большую часть белка, всё чаще происходят воспаления.

Для старых мышей характерно повышенное проникновение иммунных клеток-макрофагов, поглощающих чужеродные тела. Также противоспалительные факторы проявляют активность, которую исследователи добились путём мутации гена Klotho. Его вместе с вирусными векторами ввели молодым мышам.

Нехватка белка сказывается и на гиппокампе, где кратковременные воспоминания переходят в долговременную память. Клото в этом участке мозга влияет на неврологические болезни, пластичность нейронов и когнитивные функции.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта
Toyota отзывает в России из-за электропроводки
Древнеегипетский папирус оказался описанием
Виктор Дробыш: Николай Носков вернулся к работе
Раскрыты преимущества Су-57 перед зарубежными
В Гуанчжоу 16 ноября представят серийный минивэн
Исследование: 9 из 10 влажных салфеток не
Эксперт прокомментировал очередной срыв договора
Учёные назвали продлевающее молодость мозга
Певица Наталья Рудова порадовала подписчиков
Эксперты рассказали 5 неожиданных фактов о
Автоэксперт прокомментировал автоматическое
Исследование: Родители стали чаще проверять
Принц Гарри опередил по популярности свою бабушку
Ученые перечислили пять напитков для повышения
Компания Apple запретила самостоятельно
Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки
Анна Нетребко оправдалась перед зрителями за
Названы цены седана Mercedes-Benz A 200 в России
Hynix разрабатывает новые 10-нанометровые чипы
После скандала с любовницами Александр Серов
Юлия Барановская решительно опровергла слухи о
В Ирландии пилоты нескольких лайнеров сообщили о
Компания Microsoft выпустила обнавленный планшет
В октябре продажи автомобилей Volvo в России
Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить
Бойфренд Ефременковой Кучеров угрожает Дмитренко
В России будет создан первый суперкомпьютер на
Принц Уильям на публике проявил чувства к Кейт
Экс-свекровь обвинила Марию Максакову в
Просмотреть все новости