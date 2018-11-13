Анна Нетребко оправдалась перед зрителями за высокую стоимость билетов





Поклонники Анны Нетребко сообщили ей в социальных сетях, что цена билета на её концерт, который состоится 26 ноября в Большом театре, составляет восемьдесят восемь тысяч рублей. И это официальная цена за билет на галёрке. Что уж тогда говорить о покупке билетов с рук?Кто-то из поклонников написал оперной диве, что неоднократно ходил в Большой на концерты Дмитрия Хворостовского, и думает, что её концерты по цене билетов станут самыми дорогими за всю историю этого театра. Анна, отвечая зрителям, уверяет, что её гонорары остаются неизменны, и ей очень жаль поклонников, но она не в состоянии бороться с мафией и ценами на билеты в России.