Анна Нетребко оправдалась перед зрителями за высокую стоимость билетов
В конце ноября в Большом театре состоится концерт знаменитой оперной певицы Анны Нетребко. Зрители очень возмущены грандиозными ценами на билеты. Певица же уверяет поклонников, что ей очень жаль, но она никак не влияет на ценообразование билетов.
Поклонники Анны Нетребко сообщили ей в социальных сетях, что цена билета на её концерт, который состоится 26 ноября в Большом театре, составляет восемьдесят восемь тысяч рублей. И это официальная цена за билет на галёрке. Что уж тогда говорить о покупке билетов с рук?
Кто-то из поклонников написал оперной диве, что неоднократно ходил в Большой на концерты Дмитрия Хворостовского, и думает, что её концерты по цене билетов станут самыми дорогими за всю историю этого театра. Анна, отвечая зрителям, уверяет, что её гонорары остаются неизменны, и ей очень жаль поклонников, но она не в состоянии бороться с мафией и ценами на билеты в России.
Поклонники Анны Нетребко сообщили ей в социальных сетях, что цена билета на её концерт, который состоится 26 ноября в Большом театре, составляет восемьдесят восемь тысяч рублей. И это официальная цена за билет на галёрке. Что уж тогда говорить о покупке билетов с рук?
Кто-то из поклонников написал оперной диве, что неоднократно ходил в Большой на концерты Дмитрия Хворостовского, и думает, что её концерты по цене билетов станут самыми дорогими за всю историю этого театра. Анна, отвечая зрителям, уверяет, что её гонорары остаются неизменны, и ей очень жаль поклонников, но она не в состоянии бороться с мафией и ценами на билеты в России.