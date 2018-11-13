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Hynix разрабатывает новые 10-нанометровые чипы DRAM DDR4

Компания Hynix сообщила, что занимается разработкой новых 10-нанометровых чипов ОЗУ. DRAM DDR4 осуществляют работу при частоте до 3200 МГц, обладая ёмкостью 8 ГБ.

Hynix разрабатывает новые 10-нанометровые чипы DRAM DDR4

Стоит отметить, что модули являются на 20% производительней аналогов, а также на 15% энергоэффективней. Это достигают благодаря применению 10-нанометровой современной технологии производства чипов памяти. Специалисты использовали в чипах технологию Sense Amp. Control. Она дополнительно уменьшает потребление энергии, снижает вероятность ошибок. В компании отметили, что новые решения ёмкостью на 8 ГБ собираются на рынок вывести в начале будущего года. Компания в будущем собирается на новый технологический процесс перевести все свои модули памяти, начиная от серверных и заканчивая мобильными. Дату выпуска конечных изделий пока не уточняют. Стоит отметить, что AMD раньше представила 7-нанометровые графические, а также центральные процессоры. При этом NVIDIA готовится заняться производством своих аналогов в 2019 году.

Компании Seagate, а также Western Digital уже в ближайшем будущем планируют удивить мир жесткими дисками, обладающими емкостью более 100 ТБ.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:54

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