Hynix разрабатывает новые 10-нанометровые чипы DRAM DDR4
Компания Hynix сообщила, что занимается разработкой новых 10-нанометровых чипов ОЗУ. DRAM DDR4 осуществляют работу при частоте до 3200 МГц, обладая ёмкостью 8 ГБ.
Стоит отметить, что модули являются на 20% производительней аналогов, а также на 15% энергоэффективней. Это достигают благодаря применению 10-нанометровой современной технологии производства чипов памяти. Специалисты использовали в чипах технологию Sense Amp. Control. Она дополнительно уменьшает потребление энергии, снижает вероятность ошибок. В компании отметили, что новые решения ёмкостью на 8 ГБ собираются на рынок вывести в начале будущего года. Компания в будущем собирается на новый технологический процесс перевести все свои модули памяти, начиная от серверных и заканчивая мобильными. Дату выпуска конечных изделий пока не уточняют. Стоит отметить, что AMD раньше представила 7-нанометровые графические, а также центральные процессоры. При этом NVIDIA готовится заняться производством своих аналогов в 2019 году.
Компании Seagate, а также Western Digital уже в ближайшем будущем планируют удивить мир жесткими дисками, обладающими емкостью более 100 ТБ.
Стоит отметить, что модули являются на 20% производительней аналогов, а также на 15% энергоэффективней. Это достигают благодаря применению 10-нанометровой современной технологии производства чипов памяти. Специалисты использовали в чипах технологию Sense Amp. Control. Она дополнительно уменьшает потребление энергии, снижает вероятность ошибок. В компании отметили, что новые решения ёмкостью на 8 ГБ собираются на рынок вывести в начале будущего года. Компания в будущем собирается на новый технологический процесс перевести все свои модули памяти, начиная от серверных и заканчивая мобильными. Дату выпуска конечных изделий пока не уточняют. Стоит отметить, что AMD раньше представила 7-нанометровые графические, а также центральные процессоры. При этом NVIDIA готовится заняться производством своих аналогов в 2019 году.
Компании Seagate, а также Western Digital уже в ближайшем будущем планируют удивить мир жесткими дисками, обладающими емкостью более 100 ТБ.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:54