Юлия Барановская решительно опровергла слухи о романе с Галкиным





Некоторое время назад в ряде СМИ появились сообщения о разводе Галкина с Пугачёвой и о новом тайном романе Максима. Героиней романа мужа Примадонны стала телеведущая Юлия Барановская. На тот момент ни одна из сторон не прокомментировала подобного рода заявление, но поклонники звёздной пары и Юлии всё равно жаждали знать правду.И вот недавно Юлия решилась-таки пролить свет на возникшую ситуацию. Она назвала слухи полнейшим бездоказательным абсурдом и уточнила, что последний раз видела Галкина три месяца назад на съёмках проморолика. Барановская рассказала, что даже хотела подать в суд на издание, распустившее слух, но передумала.Ни Максим Галкин, ни его звёздная супруга ситуацию комментировать не стали. Они просто демонстрируют свои прекрасные отношения, что является лучшим способом борьбы со слухами.