Юлия Барановская решительно опровергла слухи о романе с Галкиным
Телевизионная ведущая Юлия Барановская решительно опровергла появившиеся недавно слухи о своём романе с Максимом Галкиным. Она назвала их полным абсурдом, а людей, распускающих подобное, больными.
Некоторое время назад в ряде СМИ появились сообщения о разводе Галкина с Пугачёвой и о новом тайном романе Максима. Героиней романа мужа Примадонны стала телеведущая Юлия Барановская. На тот момент ни одна из сторон не прокомментировала подобного рода заявление, но поклонники звёздной пары и Юлии всё равно жаждали знать правду.
И вот недавно Юлия решилась-таки пролить свет на возникшую ситуацию. Она назвала слухи полнейшим бездоказательным абсурдом и уточнила, что последний раз видела Галкина три месяца назад на съёмках проморолика. Барановская рассказала, что даже хотела подать в суд на издание, распустившее слух, но передумала.
Ни Максим Галкин, ни его звёздная супруга ситуацию комментировать не стали. Они просто демонстрируют свои прекрасные отношения, что является лучшим способом борьбы со слухами.
Некоторое время назад в ряде СМИ появились сообщения о разводе Галкина с Пугачёвой и о новом тайном романе Максима. Героиней романа мужа Примадонны стала телеведущая Юлия Барановская. На тот момент ни одна из сторон не прокомментировала подобного рода заявление, но поклонники звёздной пары и Юлии всё равно жаждали знать правду.
И вот недавно Юлия решилась-таки пролить свет на возникшую ситуацию. Она назвала слухи полнейшим бездоказательным абсурдом и уточнила, что последний раз видела Галкина три месяца назад на съёмках проморолика. Барановская рассказала, что даже хотела подать в суд на издание, распустившее слух, но передумала.
Ни Максим Галкин, ни его звёздная супруга ситуацию комментировать не стали. Они просто демонстрируют свои прекрасные отношения, что является лучшим способом борьбы со слухами.