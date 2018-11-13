В октябре продажи автомобилей Volvo в России выросли почти на 60%





Как сообщает пресс-служба Volvo в РФ, самым продаваемым на российском рынке стал кроссовер ХС90, поскольку в прошлом месяце было продано более 220 таких машины. Вторым по объему продаж стал новый кроссовер ХС40, на котором остановили выбор около 190 россиян. Замыкает тройку лидеров компании Volvo кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве более чем 175 единиц.Алексей Тарасов, который является директором по продажам Volvo Car Russia, сообщил, что внушительная цифра роста продаж автомобилей Volvo в октябре текущего года обусловлена тем, что прежде всего, повышенным интересом к кроссоверам ХС40 и ХС60. Также сообщается, что спрос на новинки высок во всем мире, и Российская Федерация не исключение.