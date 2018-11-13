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Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить квартиру в Сочи

Польстившись на теплый климат и близкое проживание дочери, экс-участник «ДОМа-2» Саша Задойнов решил поселиться в Сочи и сейчас присматривает подходящую недвижимость для покупки.

Напомним, что Задойнов в браке с Элиной Камирен обзавелся потомством в лице дочери Саши и теперь хочет жить поближе к ней.

Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить квартиру в Сочи

Помимо этого Александра привлекает климат Сочи, а также его развитая инфраструктура.

Экс-участник телестройки надеется «закрыть все вопросы с мамой» дочери, и он будет с ней нормально видеться. Напомним, что бывшая возлюбленная не желает налаживать отношения с отцом своего ребенка, но мужчина с этим категорически не согласен.

Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить квартиру в Сочи

В остальном жизнь Задойнова наладилась, он работает ведущим, разрабатывает блог для YouTube и много путешествует с новыми друзьями по Краснодарскому краю.

Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить квартиру в Сочи

Примечательно, что стоимость будущей недвижимости пока для Александра значения не имеет, он лишь рассматривает варианты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:22

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