Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить квартиру в Сочи





Напомним, что Задойнов в браке с Элиной Камирен обзавелся потомством в лице дочери Саши и теперь хочет жить поближе к ней.Помимо этого Александра привлекает климат Сочи, а также его развитая инфраструктура.Экс-участник телестройки надеется «закрыть все вопросы с мамой» дочери, и он будет с ней нормально видеться. Напомним, что бывшая возлюбленная не желает налаживать отношения с отцом своего ребенка, но мужчина с этим категорически не согласен.В остальном жизнь Задойнова наладилась, он работает ведущим, разрабатывает блог для YouTube и много путешествует с новыми друзьями по Краснодарскому краю.Примечательно, что стоимость будущей недвижимости пока для Александра значения не имеет, он лишь рассматривает варианты.