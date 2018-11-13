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Ученые перечислили пять напитков для повышения сексуальной энергии

Сексологи рассказали о пяти напитках, повышающих сексуальную энергию. По словам экспертов, при регулярном употреблении этих напитков, можно не бояться неудач в постели после тяжелого дня.

Ученые перечислили пять напитков для повышения сексуальной энергии

На первом месте оказался яблочный сок. Этот напиток содержит высокий уровень кверцетина — антиоксиданта, повышающего количество сексуальной энергии.

Другой сок, но уже из арбуза аналогичным образом влияет на мужскую эрекцию, повторяя действие виагры. Арбузный сок насыщен аминокислотами L-цитруллином и улучшает приток крови в области полового члена.

Смузи из бананов богат ферментом бромелайн, который повышает уровень сексуальной энергии и либидо. Кроме того, при употреблении бананов в больших количествах вырабатываются сексуальные гормоны, повышающие мужскую выносливость.

При лечении импотенции нередко врачи рекомендуют пить напитки из имбиря. Дело в том, что одним из свойств корня имбиря является усиление кровотока по всему организму человека, а в особенности в области таза.

Медовые напитки могут помочь не только в борьбе с простудой, но и укрепить сексуальную жизнь. В меде содержатся т.н. нутриенты, именно они повышают уровень сексуальной энергии в организме.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:30

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