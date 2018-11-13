АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта останавливать тик
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Компания Apple запретила самостоятельно ремонтировать Mac mini

Несколько недель назад Apple анонсировала новинку Mac mini. Однако сейчас стало ясно, что самостоятельный ремонт этого устройства не представляется возможным, польку компания его запретила.

Компания Apple запретила самостоятельно ремонтировать Mac mini

Как выяснялись, всему виной используемый в Mac mini чип T2, который подразумевает решение любой технической проблемы исключительно в фирменных сервисных центрах компании Apple. Разработчики постарались исключить любой ремонт компонентов обновленного Mac mini, поскольку после произведенных работ необходимо будет выполнить тестирование на специальной программе AST 2.

Аналогичные запреты уже активно применяются на моделях MacBook Pro 2018 года и iMac Pro. Это связано с тем, чтобы не давать возможности сторонним сервисным центрам осуществлять заработок на этой технике.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта
Toyota отзывает в России из-за электропроводки
Древнеегипетский папирус оказался описанием
Виктор Дробыш: Николай Носков вернулся к работе
Раскрыты преимущества Су-57 перед зарубежными
В Гуанчжоу 16 ноября представят серийный минивэн
Исследование: 9 из 10 влажных салфеток не
Эксперт прокомментировал очередной срыв договора
Учёные назвали продлевающее молодость мозга
Певица Наталья Рудова порадовала подписчиков
Эксперты рассказали 5 неожиданных фактов о
Автоэксперт прокомментировал автоматическое
Исследование: Родители стали чаще проверять
Принц Гарри опередил по популярности свою бабушку
Ученые перечислили пять напитков для повышения
Компания Apple запретила самостоятельно
Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки
Анна Нетребко оправдалась перед зрителями за
Названы цены седана Mercedes-Benz A 200 в России
Hynix разрабатывает новые 10-нанометровые чипы
После скандала с любовницами Александр Серов
Юлия Барановская решительно опровергла слухи о
В Ирландии пилоты нескольких лайнеров сообщили о
Компания Microsoft выпустила обнавленный планшет
В октябре продажи автомобилей Volvo в России
Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить
Бойфренд Ефременковой Кучеров угрожает Дмитренко
В России будет создан первый суперкомпьютер на
Принц Уильям на публике проявил чувства к Кейт
Экс-свекровь обвинила Марию Максакову в
Просмотреть все новости