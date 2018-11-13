Компания Apple запретила самостоятельно ремонтировать Mac mini
Несколько недель назад Apple анонсировала новинку Mac mini. Однако сейчас стало ясно, что самостоятельный ремонт этого устройства не представляется возможным, польку компания его запретила.
Как выяснялись, всему виной используемый в Mac mini чип T2, который подразумевает решение любой технической проблемы исключительно в фирменных сервисных центрах компании Apple. Разработчики постарались исключить любой ремонт компонентов обновленного Mac mini, поскольку после произведенных работ необходимо будет выполнить тестирование на специальной программе AST 2.
Аналогичные запреты уже активно применяются на моделях MacBook Pro 2018 года и iMac Pro. Это связано с тем, чтобы не давать возможности сторонним сервисным центрам осуществлять заработок на этой технике.
Как выяснялись, всему виной используемый в Mac mini чип T2, который подразумевает решение любой технической проблемы исключительно в фирменных сервисных центрах компании Apple. Разработчики постарались исключить любой ремонт компонентов обновленного Mac mini, поскольку после произведенных работ необходимо будет выполнить тестирование на специальной программе AST 2.
Аналогичные запреты уже активно применяются на моделях MacBook Pro 2018 года и iMac Pro. Это связано с тем, чтобы не давать возможности сторонним сервисным центрам осуществлять заработок на этой технике.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:15