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Названы цены седана Mercedes-Benz A 200 в России

Названы цены для разных комплектаций седана Mercedes-Benz A 200 в России. Базовая версия авто в отечественных салонах доступна за 1,810 млн рублей.

Названы цены седана Mercedes-Benz A 200 в России

Mercedes опубликовал официальный прайс-лист для своих машин А-класса в РФ. Россияне смогут приобрести одну из четырёх комплектаций с турбированным двигателем на 1,33 литра. Отдача мотора равна 163 л. с. при 250 Нм крутящего момента. В единственной модификации Mercedes-Benz оснащён 7-ступенчатым 7G-DCT "роботом" и передним приводом.

Разгон от 0 до 100 км/ч осуществляется за 8,1 сек, а максимальная скорость - 230 км/ч. Базовая версия Comfort в России стоит 1,81 миллиона рублей. За комплектацию Style придётся отдать чуть больше - 1,99 млн руб.

A 200 Progressive обойдётся в 2,22 млн руб. Люксовый Mercedes-Benz A 200 Sport в салонах продаётся за 2,34 млн руб.

Особенности седана включают светодиодные фары, приложения Android Auto и систему Apple CarPlay, подогрев зеркал и кресел, 2-зонных климат-контроль и мультируль для переключения передач. Также Mercedes получил систему осуществления экстренного торможения, датчики определения давления в шинах и дождя, а также адаптивный круиз-контроль.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:00

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