Названы цены седана Mercedes-Benz A 200 в России





Mercedes опубликовал официальный прайс-лист для своих машин А-класса в РФ. Россияне смогут приобрести одну из четырёх комплектаций с турбированным двигателем на 1,33 литра. Отдача мотора равна 163 л. с. при 250 Нм крутящего момента. В единственной модификации Mercedes-Benz оснащён 7-ступенчатым 7G-DCT "роботом" и передним приводом.Разгон от 0 до 100 км/ч осуществляется за 8,1 сек, а максимальная скорость - 230 км/ч. Базовая версия Comfort в России стоит 1,81 миллиона рублей. За комплектацию Style придётся отдать чуть больше - 1,99 млн руб.A 200 Progressive обойдётся в 2,22 млн руб. Люксовый Mercedes-Benz A 200 Sport в салонах продаётся за 2,34 млн руб.Особенности седана включают светодиодные фары, приложения Android Auto и систему Apple CarPlay, подогрев зеркал и кресел, 2-зонных климат-контроль и мультируль для переключения передач. Также Mercedes получил систему осуществления экстренного торможения, датчики определения давления в шинах и дождя, а также адаптивный круиз-контроль.