Московские МЭШ и «Медицинский класс» вошли в Топ-100 образовательных проектов мира





«По итогам саммита, наши базовые проекты «Медицинский класс в московской школе» и «Московская электронная школа» получили признание международного сообщества и были включены в Топ-100 главных образовательных проектов мира. Искренне поздравляю коллег с этим прекрасным достижением!» – написал в «Твиттере» Собянин.Концепт «Московская электронная школа» был запущен в 2016 году и на сегодняшний день охватил все общеобразовательные заведения Москвы. По мнению экспертов, это превосходная электронная площадка для совместной работы учителей, учеников и их родителей с различными образовательными материалами. Проект «Медицинский класс в московской школе» был инициирован в рамках развития системы столичных предпрофессиональных классов.