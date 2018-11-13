Московские МЭШ и «Медицинский класс» вошли в Топ-100 образовательных проектов мира
С 7 по 9 ноября в Хельсинки проходил международный образовательный саммит HundrED. По итогам работы мероприятия сразу два проекта столичной системы образования – «Медицинский класс в московской школе» и «Московская электронная школа» вошли в список ста самых главных образовательных проектов планеты. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем «Твиттере», пишет Mos.ru.
«По итогам саммита, наши базовые проекты «Медицинский класс в московской школе» и «Московская электронная школа» получили признание международного сообщества и были включены в Топ-100 главных образовательных проектов мира. Искренне поздравляю коллег с этим прекрасным достижением!» – написал в «Твиттере» Собянин.
Концепт «Московская электронная школа» был запущен в 2016 году и на сегодняшний день охватил все общеобразовательные заведения Москвы. По мнению экспертов, это превосходная электронная площадка для совместной работы учителей, учеников и их родителей с различными образовательными материалами. Проект «Медицинский класс в московской школе» был инициирован в рамках развития системы столичных предпрофессиональных классов.
«По итогам саммита, наши базовые проекты «Медицинский класс в московской школе» и «Московская электронная школа» получили признание международного сообщества и были включены в Топ-100 главных образовательных проектов мира. Искренне поздравляю коллег с этим прекрасным достижением!» – написал в «Твиттере» Собянин.
Концепт «Московская электронная школа» был запущен в 2016 году и на сегодняшний день охватил все общеобразовательные заведения Москвы. По мнению экспертов, это превосходная электронная площадка для совместной работы учителей, учеников и их родителей с различными образовательными материалами. Проект «Медицинский класс в московской школе» был инициирован в рамках развития системы столичных предпрофессиональных классов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:28