После скандала с любовницами Александр Серов попал в больницу





Александр Серов в последнее время частый гость различных программ и шоу. Сразу несколько женщин заявили о своей связи с певцом. Некоторые из них заявляют, что воспитывают его внебрачных детей. Некоторые же жалуются на причинение им физического и морального ущерба.Так, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк заявила об интимной близости с Серовым. И теперь, по её словам, она переживает стресс, вызванный этими событиями. А ведущая Лариса Сладкова показывала синяки, оставшиеся после побоев Серова.Недавно в эфире одной из передач появилась молодая девушка, проживающая в Грузии. Она пыталась доказать, что является внебрачной дочерью Александра Серова. Сам певец в студии присутствовать не смог, так как лежит в больнице с переломами руки и ноги. Но на связь всё-таки вышел и отрицал знакомство с матерью девушки.В случае с Дарьей Друзьяк певец сообщил, что будет решать проблему по-другому. Александр сообщил, что подал на Дарью в суд за клевету, так как всю историю она придумала, и он в этом случае не боится проиграть.