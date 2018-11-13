АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки «выталкивает» её мозг изнутри
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

После скандала с любовницами Александр Серов попал в больницу

Певец Александр Серов отменил несколько концертов из-за серьёзной травмы. Полученные травмы, говорит артист – результат нелепой случайности, от которой никто не застрахован. И скандалы с его вероятными любовницами и внебрачными детьми в какой-то мере повлияли на его состояние.

После скандала с любовницами Александр Серов попал в больницу

Александр Серов в последнее время частый гость различных программ и шоу. Сразу несколько женщин заявили о своей связи с певцом. Некоторые из них заявляют, что воспитывают его внебрачных детей. Некоторые же жалуются на причинение им физического и морального ущерба.

Так, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк заявила об интимной близости с Серовым. И теперь, по её словам, она переживает стресс, вызванный этими событиями. А ведущая Лариса Сладкова показывала синяки, оставшиеся после побоев Серова.

Недавно в эфире одной из передач появилась молодая девушка, проживающая в Грузии. Она пыталась доказать, что является внебрачной дочерью Александра Серова. Сам певец в студии присутствовать не смог, так как лежит в больнице с переломами руки и ноги. Но на связь всё-таки вышел и отрицал знакомство с матерью девушки.

В случае с Дарьей Друзьяк певец сообщил, что будет решать проблему по-другому. Александр сообщил, что подал на Дарью в суд за клевету, так как всю историю она придумала, и он в этом случае не боится проиграть.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Apple запретила самостоятельно
Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки
Анна Нетребко оправдалась перед зрителями за
Названы цены седана Mercedes-Benz A 200 в России
Hynix разрабатывает новые 10-нанометровые чипы
После скандала с любовницами Александр Серов
Юлия Барановская решительно опровергла слухи о
В Ирландии пилоты нескольких лайнеров сообщили о
Компания Microsoft выпустила обнавленный планшет
В октябре продажи автомобилей Volvo в России
Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить
Бойфренд Ефременковой Кучеров угрожает Дмитренко
В России будет создан первый суперкомпьютер на
Принц Уильям на публике проявил чувства к Кейт
Экс-свекровь обвинила Марию Максакову в
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил
Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась
Московские МЭШ и «Медицинский класс» вошли в
Биржевые цены на российский бензин стали выше
Ученые: Тихий океан замедлил глобальное потепление
Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать
Учёные рассказали о пользе влюблённости
Владельцы Volkswagen могут управлять рядом
Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в
Ксения Бородина показала свой обновленный дом
Криштиану Роналду отметил первый день рождения
ВОЗ известила об опасности самолечения
Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket
Россияне назвали самые комфортные города и страны
77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на
Просмотреть все новости