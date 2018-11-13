В России будет создан первый суперкомпьютер на отечественном процессоре "Эльбрус"





Компьютер планируют применять в промышленности, связанной с обороной. Но со временем ему могут найти и другое применение, возможно, даже в другой области.Новый компьютер будет обладать такой мощностью, что обязательно займёт своё место в TOP-500. Планируемые затраты на данный момент доходят до 1 миллиарда рублей.Ранее суперкомпьютеры, правда, намного меньшего размера разрабатывались на отечественном процессоре "Эльбрус". Между тем, специалисты всегда отдавали предпочтение процессорам американского происхождения.