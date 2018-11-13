В России будет создан первый суперкомпьютер на отечественном процессоре "Эльбрус"
В России будет создан первый суперкомпьютер на отечественном процессоре "Эльбрус", который будет считаться самым мощным в стране. Такую информацию предоставляет "Коммерсант".
Компьютер планируют применять в промышленности, связанной с обороной. Но со временем ему могут найти и другое применение, возможно, даже в другой области.
Новый компьютер будет обладать такой мощностью, что обязательно займёт своё место в TOP-500. Планируемые затраты на данный момент доходят до 1 миллиарда рублей.
Ранее суперкомпьютеры, правда, намного меньшего размера разрабатывались на отечественном процессоре "Эльбрус". Между тем, специалисты всегда отдавали предпочтение процессорам американского происхождения.
Компьютер планируют применять в промышленности, связанной с обороной. Но со временем ему могут найти и другое применение, возможно, даже в другой области.
Новый компьютер будет обладать такой мощностью, что обязательно займёт своё место в TOP-500. Планируемые затраты на данный момент доходят до 1 миллиарда рублей.
Ранее суперкомпьютеры, правда, намного меньшего размера разрабатывались на отечественном процессоре "Эльбрус". Между тем, специалисты всегда отдавали предпочтение процессорам американского происхождения.
Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 14:15