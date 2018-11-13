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Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась дешевле и перспективней

Китайская копия советского ЗРК С-300 "Фаворит", по мнению аналитиков The National Interest, оказалась дешевле и перспективней. Новые системы противовоздушной обороны стреляют на 70 километров дальше.

Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась дешевле и перспективней

Как передаёт The National Interest, власти Пакистана уже заинтересовались покупкой зенитно-ракетного комплекса под названием HQ-9, сделанного в КНР. Внешний вид и принцип конструкции орудий не оставляют сомнений, что китайские разработчики скопировали С-300, однако обновлённая модель оказалась куда более успешной. Дальность поражения целей у HQ-9 значительно увеличена, а стоимость, наоборот, уменьшена.

Технические возможности ЗРК по сравнению с "Фаворитом" расширились. Если последний поражает ракеты либо воздушные цели на дистанции в 250 километров, то возможности китайского аналога позволяют ему запускать снаряды на 300-320 километров.

Также американские аналитики отметили конкурентоспособность HQ-9, ведь вслед за Пакистаном и другие страны могут заинтересоваться покупкой новых оборонных комплексов. При этом издание отмечает, что никаких достоверных данных о надёжности китайского ЗРК пока нет, поэтому называть его однозначно лучше С-300 всё ещё рано.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:29

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Комментарии Пользователей
Комментатор Сегодня, 13:57
может и стреляет....но попадёт ли....???????
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