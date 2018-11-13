Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась дешевле и перспективней





Как передаёт The National Interest, власти Пакистана уже заинтересовались покупкой зенитно-ракетного комплекса под названием HQ-9, сделанного в КНР. Внешний вид и принцип конструкции орудий не оставляют сомнений, что китайские разработчики скопировали С-300, однако обновлённая модель оказалась куда более успешной. Дальность поражения целей у HQ-9 значительно увеличена, а стоимость, наоборот, уменьшена.Технические возможности ЗРК по сравнению с "Фаворитом" расширились. Если последний поражает ракеты либо воздушные цели на дистанции в 250 километров, то возможности китайского аналога позволяют ему запускать снаряды на 300-320 километров.Также американские аналитики отметили конкурентоспособность HQ-9, ведь вслед за Пакистаном и другие страны могут заинтересоваться покупкой новых оборонных комплексов. При этом издание отмечает, что никаких достоверных данных о надёжности китайского ЗРК пока нет, поэтому называть его однозначно лучше С-300 всё ещё рано.