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Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать мамой

Недавно вышло шоу с участием популярной певицы Ольги Бузовой, в котором она откровенно ответила на важные для нее вопросы.

Ольга Бузова на данный момент - одна из популярнейших личностей в медийном пространстве нашей страны. Артистка с успехом добивается поставленных целей.

Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать мамой

Количество фанатов в Instagram исчисляется миллионами, а имя Ольги мелькает постоянно во всевозможных СМИ. Все в жизни Ольги складывается просто потрясающе, но по ее признанию, самой ей больше всего хочется счастья в личной жизни.

Недавно в эфире на НТВ Бузова в беседе с ведущим поразила своих многочисленных поклонников шокирующей новостью.

Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать мамой

Певица заявила, что если не сможет построить семью до 35 лет, родив малыша, то она готова усыновить ребенка из детдома. Ольга очень хочет осуществить свою мечту и подарить жизнь маленькому ребенку.


Во время интервью артистка рассказала, что не будет завершать сценическую карьеру и будет стараться совмещать обязанности по воспитанию. Также Ольга сообщила, что радость от обладания семьи только повысит ее творческие способности и раскроет новые грани ее таланта, поэтому и репертуар будет только увеличиваться.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:53

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