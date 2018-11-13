Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил в Instagram, что победил рак





Эдуард Мацаберидзе не часто делает публикации в социальных сетях. Несколько месяцев назад актер сообщил поклонником, что болен раком. Но накануне в Instagram звезда «Сладкой жизни» опубликовал фото, в комментарии к которому написал большой пост. В публикации Эдуард Мацаберидзе написал, что он здоров и поборол рак. Актер рассказал, как проходило его лечение. Также он добавил, что с онкологией легче бороться, когда тебя поддерживают друзья, родные и близкие. В конце своего поста знаменитость поблагодарил свою маму и супругу за все, что они сделали.Подписчики присоединились к благодарности актера. Фанаты написали множество слов в поддержку Эдуарда Мацаберидзе. Всего за сутки публикация звезды сериала «Сладкая жизнь» собрала более 58 тысяч отметок "Мне нравится".