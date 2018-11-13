АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки «выталкивает» её мозг изнутри
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил в Instagram, что победил рак

Эдуард Мацаберидзе поделился со своими поклонниками новостью о том, что наконец он смог побороть рак. Соответствующее заявление звезда «Сладкой жизни» сделал на своей странице в Instagram.

Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил в Instagram, что победил рак

Эдуард Мацаберидзе не часто делает публикации в социальных сетях. Несколько месяцев назад актер сообщил поклонником, что болен раком. Но накануне в Instagram звезда «Сладкой жизни» опубликовал фото, в комментарии к которому написал большой пост. В публикации Эдуард Мацаберидзе написал, что он здоров и поборол рак. Актер рассказал, как проходило его лечение. Также он добавил, что с онкологией легче бороться, когда тебя поддерживают друзья, родные и близкие. В конце своего поста знаменитость поблагодарил свою маму и супругу за все, что они сделали.

Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил в Instagram, что победил рак

Подписчики присоединились к благодарности актера. Фанаты написали множество слов в поддержку Эдуарда Мацаберидзе. Всего за сутки публикация звезды сериала «Сладкая жизнь» собрала более 58 тысяч отметок "Мне нравится".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Apple запретила самостоятельно
Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки
Анна Нетребко оправдалась перед зрителями за
Названы цены седана Mercedes-Benz A 200 в России
Hynix разрабатывает новые 10-нанометровые чипы
После скандала с любовницами Александр Серов
Юлия Барановская решительно опровергла слухи о
В Ирландии пилоты нескольких лайнеров сообщили о
Компания Microsoft выпустила обнавленный планшет
В октябре продажи автомобилей Volvo в России
Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить
Бойфренд Ефременковой Кучеров угрожает Дмитренко
В России будет создан первый суперкомпьютер на
Принц Уильям на публике проявил чувства к Кейт
Экс-свекровь обвинила Марию Максакову в
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил
Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась
Московские МЭШ и «Медицинский класс» вошли в
Биржевые цены на российский бензин стали выше
Ученые: Тихий океан замедлил глобальное потепление
Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать
Учёные рассказали о пользе влюблённости
Владельцы Volkswagen могут управлять рядом
Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в
Ксения Бородина показала свой обновленный дом
Криштиану Роналду отметил первый день рождения
ВОЗ известила об опасности самолечения
Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket
Россияне назвали самые комфортные города и страны
77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на
Просмотреть все новости