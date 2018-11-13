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Учёные рассказали о пользе влюблённости

Учёные США научно подтвердили пользу влюблённости для состояния организма. Романтическое чувство укрепляет иммунную систему и улучшает когнитивные навыки.

Учёные рассказали о пользе влюблённости

Как полагают сотрудники университета в Западной Вирджинии, взаимная любовь способна продлить жизнь обоим партнёрам. Влюблённость не просто оказывает заметное влияние на функционирование мозга, но даже активирует восстановительные процессы. По данным Daily Mail, у охваченного любовью человека наблюдается особая активность в 12 разных участках, которые контролируют процесс запоминания новой информации и отвечают за принятие решений.

Таким образом, стимулы мозга влияют на собранность и эффективность в профессиональной и повседневной деятельности. Нейробиологи наблюдают у влюблённых мощный выброс гормонов, в частности, окситоцина и дофамина, позитивно отражающихся на настроении.

Также данные вещества улучшают когнитивные способности и влияют на адекватные решения. Любовь даже усиливает противостояние иммунной системы инфекциям.

Исследование 50 женщин разных возрастов показало, как под действием гормонов у влюблённых повышается иммунитет. С некоторыми вирусами и вредными микроорганизмами тело даже способно бороться без вспомогательных лекарственных препаратов.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:47

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