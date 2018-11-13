АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в окружении собак

Сегодня, 13 ноября, ведущей «ДОМ-2» и певице Ольге Орловой исполнился 41 год, и эту дату она отмечает в компании четырех крупных псов, по крайней мере, так она обозначила мероприятие в своем Instagram.

В комментарии к фото с собаками Орлова указала, что 41 - «это всего лишь цифры», тем самым отмечая, что чувствует она себя на другой возраст.

Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в окружении собак

Ольга написала, что перестала придавать знамение этому празднику, а годы лишь прибавляют ей мудрости и жизненного опыта.

Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в окружении собак

Поклонники в комментариях поспешили поздравить кумира с днем рождения и тоже заявили, что знаменитость выглядит великолепно и гораздо моложе обозначенной цифры.

Фолловеры пожелали звезде телестройки побольше улыбок и всегда находиться в окружении верных друзей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил
Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась
Московские МЭШ и «Медицинский класс» вошли в
Биржевые цены на российский бензин стали выше
Ученые: Тихий океан замедлил глобальное потепление
Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать
Учёные рассказали о пользе влюблённости
Владельцы Volkswagen могут управлять рядом
Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в
Ксения Бородина показала свой обновленный дом
Криштиану Роналду отметил первый день рождения
ВОЗ известила об опасности самолечения
Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket
Россияне назвали самые комфортные города и страны
77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на
Юлия Ковальчук устроила вечеринку для близких
Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy
Внедорожник Jetour X70S получил новый интерьер и
Три человека погибли в ДТП с тремя машинами в
Алена Водонаева не осуждает певицу Нюшу за роды в
ВВС Китая планируют расширить присутствие в
Анфиса Чехова избавилась от 25 лишних килограмм и
"Пинай себя по голове": Настасья Самбурская из-за
Началось массовое производство седана нового
В Москве при замене труб нашли скелетированные
Ирена Понарошку после родов сбросила 7 килограмм
Фильм «Мстители: Война бесконечности» победил в
Суд перенёс обсуждения по делу Виталины
Компания Vivo анонсировала смартфон Y95 с тремя
Анатолий Белый рассказал о жизни с бывшей женой
Просмотреть все новости