Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в окружении собак
Сегодня, 13 ноября, ведущей «ДОМ-2» и певице Ольге Орловой исполнился 41 год, и эту дату она отмечает в компании четырех крупных псов, по крайней мере, так она обозначила мероприятие в своем Instagram.
В комментарии к фото с собаками Орлова указала, что 41 - «это всего лишь цифры», тем самым отмечая, что чувствует она себя на другой возраст.
Ольга написала, что перестала придавать знамение этому празднику, а годы лишь прибавляют ей мудрости и жизненного опыта.
Поклонники в комментариях поспешили поздравить кумира с днем рождения и тоже заявили, что знаменитость выглядит великолепно и гораздо моложе обозначенной цифры.
Фолловеры пожелали звезде телестройки побольше улыбок и всегда находиться в окружении верных друзей.
В комментарии к фото с собаками Орлова указала, что 41 - «это всего лишь цифры», тем самым отмечая, что чувствует она себя на другой возраст.
Ольга написала, что перестала придавать знамение этому празднику, а годы лишь прибавляют ей мудрости и жизненного опыта.
Поклонники в комментариях поспешили поздравить кумира с днем рождения и тоже заявили, что знаменитость выглядит великолепно и гораздо моложе обозначенной цифры.
Фолловеры пожелали звезде телестройки побольше улыбок и всегда находиться в окружении верных друзей.