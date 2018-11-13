Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в окружении собак





В комментарии к фото с собаками Орлова указала, что 41 - «это всего лишь цифры», тем самым отмечая, что чувствует она себя на другой возраст.Ольга написала, что перестала придавать знамение этому празднику, а годы лишь прибавляют ей мудрости и жизненного опыта.Поклонники в комментариях поспешили поздравить кумира с днем рождения и тоже заявили, что знаменитость выглядит великолепно и гораздо моложе обозначенной цифры.Фолловеры пожелали звезде телестройки побольше улыбок и всегда находиться в окружении верных друзей.