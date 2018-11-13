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Ксения Бородина показала свой обновленный дом после ремонта

У ведущей так называемой телевизионной стройки "Дом-2" в этом году закончилась самая, что ни на есть, реальная стройка. Ксения Бородина уже обжила измененные комнаты особняка и показала фанатам детали. Видно, что ремонт был весьма впечатляющий.

Ксения Бородина показала свой обновленный дом после ремонта

Бородина не скрывает подробности своей жизни, и о ремонте в ее доме слышали и знали все подписчики.

Надо отметить, что девушка оказалась довольно требовательным заказчиком и долго искала тот самый особняк с устраивающей её планировкой, хорошим месторасположением и подходящей ценой.

Ксения Бородина показала свой обновленный дом после ремонта

В результате знаменитость приобрела загородный дом, который раньше долго снимала.

Ксения Бородина показала свой обновленный дом после ремонта

После покупки дома звезда затеяла там грандиозный ремонт. Хоть в самих жилых комнатах она ничего не меняла, но помещение общего пользования были полностью изменены.

Ксения Бородина показала свой обновленный дом после ремонта

Жена Курбана Омарова во время ремонта часто делилась с фанатами своими впечатлениями и деталями интерьера. Подписчики раньше смогли оценить размах "тюнинга" жилья — шикарную лестницу, внушительную кухню и даже мраморные полы.

Ксения Бородина показала свой обновленный дом после ремонта

Многие детали интерьера Бородина заказывала в Италии. Надо думать, что ремонт вышел невероятно дорогим, тем более, что Ксения и сама об этом рассказывала.

Ксения Бородина показала свой обновленный дом после ремонта

Несмотря на свой статус телезвезды, девушка сталкивалась с обычными проблемами — долгой доставкой деталей и безответственными работниками. И если работников она заменила, то детали интерьера пришлось терпеливо ждать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:32

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