Ксения Бородина показала свой обновленный дом после ремонта





Бородина не скрывает подробности своей жизни, и о ремонте в ее доме слышали и знали все подписчики.Надо отметить, что девушка оказалась довольно требовательным заказчиком и долго искала тот самый особняк с устраивающей её планировкой, хорошим месторасположением и подходящей ценой.В результате знаменитость приобрела загородный дом, который раньше долго снимала.После покупки дома звезда затеяла там грандиозный ремонт. Хоть в самих жилых комнатах она ничего не меняла, но помещение общего пользования были полностью изменены.Жена Курбана Омарова во время ремонта часто делилась с фанатами своими впечатлениями и деталями интерьера. Подписчики раньше смогли оценить размах "тюнинга" жилья — шикарную лестницу, внушительную кухню и даже мраморные полы.Многие детали интерьера Бородина заказывала в Италии. Надо думать, что ремонт вышел невероятно дорогим, тем более, что Ксения и сама об этом рассказывала.Несмотря на свой статус телезвезды, девушка сталкивалась с обычными проблемами — долгой доставкой деталей и безответственными работниками. И если работников она заменила, то детали интерьера пришлось терпеливо ждать.