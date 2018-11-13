Биржевые цены на российский бензин стали выше экспортных
В России с начала ноября зафиксировано значительное снижение экспортных цен по сравнению с биржевыми. Это произошло на фоне соглашений о заморозке цен на бензин, которая продлится до марта следующего года, теперь нефтяники смогут компенсировать все свои убытки.
Экспортная цена на топливо (нетбэк) продолжила падать до 12 ноября. Таким образом, бензин АИ-95 начал приносить дополнительных 3,46 рублей с литра, а АИ-92 — 2,5 рублей. При этом АИ-95 на международной бирже в Санкт-Петербурге торгуется по 40,13 рублей за литр, а АИ-92 — 37,1 рублей за литр. Биржевая цена на дизельное топливо остается ниже экспортной.
Финансовые эксперты полагают, что данная картина продлится не долго. Нефтяным компаниям потребуется несколько недель для корректировки производства бензина, а далее последует восстановление баланса.
Напомним, что после резкого роста цен на бензин на внутреннем рынке их решено было заморозить до марта 2019 года. До января 2019 года цены на бензин АИ-92 не должны превышать порога в размере 39,86 рублей, АИ-95 — 42,77 рублей, дизельного топлива — 43,11 рублей. Однако с января производителям позволили поднять цены на 1,7% в соответствии с ростом НДС, который в следующем году увеличится с 18 до 20 процентов.
Экспортная цена на топливо (нетбэк) продолжила падать до 12 ноября. Таким образом, бензин АИ-95 начал приносить дополнительных 3,46 рублей с литра, а АИ-92 — 2,5 рублей. При этом АИ-95 на международной бирже в Санкт-Петербурге торгуется по 40,13 рублей за литр, а АИ-92 — 37,1 рублей за литр. Биржевая цена на дизельное топливо остается ниже экспортной.
Финансовые эксперты полагают, что данная картина продлится не долго. Нефтяным компаниям потребуется несколько недель для корректировки производства бензина, а далее последует восстановление баланса.
Напомним, что после резкого роста цен на бензин на внутреннем рынке их решено было заморозить до марта 2019 года. До января 2019 года цены на бензин АИ-92 не должны превышать порога в размере 39,86 рублей, АИ-95 — 42,77 рублей, дизельного топлива — 43,11 рублей. Однако с января производителям позволили поднять цены на 1,7% в соответствии с ростом НДС, который в следующем году увеличится с 18 до 20 процентов.
Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:15