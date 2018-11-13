Биржевые цены на российский бензин стали выше экспортных





Экспортная цена на топливо (нетбэк) продолжила падать до 12 ноября. Таким образом, бензин АИ-95 начал приносить дополнительных 3,46 рублей с литра, а АИ-92 — 2,5 рублей. При этом АИ-95 на международной бирже в Санкт-Петербурге торгуется по 40,13 рублей за литр, а АИ-92 — 37,1 рублей за литр. Биржевая цена на дизельное топливо остается ниже экспортной.Финансовые эксперты полагают, что данная картина продлится не долго. Нефтяным компаниям потребуется несколько недель для корректировки производства бензина, а далее последует восстановление баланса.Напомним, что после резкого роста цен на бензин на внутреннем рынке их решено было заморозить до марта 2019 года. До января 2019 года цены на бензин АИ-92 не должны превышать порога в размере 39,86 рублей, АИ-95 — 42,77 рублей, дизельного топлива — 43,11 рублей. Однако с января производителям позволили поднять цены на 1,7% в соответствии с ростом НДС, который в следующем году увеличится с 18 до 20 процентов.