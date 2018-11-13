АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Биржевые цены на российский бензин стали выше экспортных

В России с начала ноября зафиксировано значительное снижение экспортных цен по сравнению с биржевыми. Это произошло на фоне соглашений о заморозке цен на бензин, которая продлится до марта следующего года, теперь нефтяники смогут компенсировать все свои убытки.

Биржевые цены на российский бензин стали выше экспортных

Экспортная цена на топливо (нетбэк) продолжила падать до 12 ноября. Таким образом, бензин АИ-95 начал приносить дополнительных 3,46 рублей с литра, а АИ-92 — 2,5 рублей. При этом АИ-95 на международной бирже в Санкт-Петербурге торгуется по 40,13 рублей за литр, а АИ-92 — 37,1 рублей за литр. Биржевая цена на дизельное топливо остается ниже экспортной.

Финансовые эксперты полагают, что данная картина продлится не долго. Нефтяным компаниям потребуется несколько недель для корректировки производства бензина, а далее последует восстановление баланса.

Напомним, что после резкого роста цен на бензин на внутреннем рынке их решено было заморозить до марта 2019 года. До января 2019 года цены на бензин АИ-92 не должны превышать порога в размере 39,86 рублей, АИ-95 — 42,77 рублей, дизельного топлива — 43,11 рублей. Однако с января производителям позволили поднять цены на 1,7% в соответствии с ростом НДС, который в следующем году увеличится с 18 до 20 процентов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил
Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась
Московские МЭШ и «Медицинский класс» вошли в
Биржевые цены на российский бензин стали выше
Ученые: Тихий океан замедлил глобальное потепление
Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать
Учёные рассказали о пользе влюблённости
Владельцы Volkswagen могут управлять рядом
Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в
Ксения Бородина показала свой обновленный дом
Криштиану Роналду отметил первый день рождения
ВОЗ известила об опасности самолечения
Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket
Россияне назвали самые комфортные города и страны
77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на
Юлия Ковальчук устроила вечеринку для близких
Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy
Внедорожник Jetour X70S получил новый интерьер и
Три человека погибли в ДТП с тремя машинами в
Алена Водонаева не осуждает певицу Нюшу за роды в
ВВС Китая планируют расширить присутствие в
Анфиса Чехова избавилась от 25 лишних килограмм и
"Пинай себя по голове": Настасья Самбурская из-за
Началось массовое производство седана нового
В Москве при замене труб нашли скелетированные
Ирена Понарошку после родов сбросила 7 килограмм
Фильм «Мстители: Война бесконечности» победил в
Суд перенёс обсуждения по делу Виталины
Компания Vivo анонсировала смартфон Y95 с тремя
Анатолий Белый рассказал о жизни с бывшей женой
Просмотреть все новости