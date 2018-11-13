Ученые: Тихий океан замедлил глобальное потепление





В первом десятилетии XXI века средняя температура поверхности Земли мало колебалась, а в отдельных регионах заметно понизилась. Это может объясняться целым рядом причин таких, как внутренний климатический фактор, регулирующий нагрев, или внешними процессами. Но главной причиной похолодания исследователи называют Тихий океан. Ученые отметили, что аномальное изменение температур в восточной части его экваториального региона повлияло на погоду на всей Земле.По данным исследователей, в ближайшие 100 лет климат на планете будет зависеть от «борьбы» между глобальным потеплением и тенденцией к похолоданию, которая вполне может произойти в ближайшие десятилетия.