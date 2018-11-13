АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Владельцы Volkswagen могут управлять рядом функций авто с помощью Siri

Владельцы Volkswagen теперь могут управлять рядом функций автомобиля с помощью Siri. Голосовой помощник взаимодействует с приложением VW Car-Net.

Владельцы Volkswagen могут управлять рядом функций авто с помощью Siri

Пресс-служба Volkswagen of America объявила о внедрении нового функционала в систему удалённого управления машинами марки с помощью смартфона. Теперь Car-Net на устройствах Apple обзаведётся несколькими удобными опциями. Пользователи смартфонов с ОС iOS 12 и выше смогут взаимодействовать с Volkswagen через Siri. К примеру, голосовой помощник заблокирует или разблокирует авто, предоставит информацию о количестве оставшегося заряда или топлива в баке, запустит такие функции, как Honk & Flash или Flash.

До этого все перечисленные опции были доступны водителю лишь в ручном режиме. Отмечается, что благодаря Siri владелец Volkswagen сможет быстро проверить место нахождения машины, установить в салоне ту или иную температуру, проверить пробег, запустить дефростер либо активировать или остановить зарядку электрокара.

При этом Car-Net не бесплатный сервер, а работает на основе ежемесячной подписки. Кроме того, в качестве альтернативы Apple может появиться помощник Alexa от Amazon для личных автомобилей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил
Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась
Московские МЭШ и «Медицинский класс» вошли в
Биржевые цены на российский бензин стали выше
Ученые: Тихий океан замедлил глобальное потепление
Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать
Учёные рассказали о пользе влюблённости
Владельцы Volkswagen могут управлять рядом
Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в
Ксения Бородина показала свой обновленный дом
Криштиану Роналду отметил первый день рождения
ВОЗ известила об опасности самолечения
Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket
Россияне назвали самые комфортные города и страны
77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на
Юлия Ковальчук устроила вечеринку для близких
Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy
Внедорожник Jetour X70S получил новый интерьер и
Три человека погибли в ДТП с тремя машинами в
Алена Водонаева не осуждает певицу Нюшу за роды в
ВВС Китая планируют расширить присутствие в
Анфиса Чехова избавилась от 25 лишних килограмм и
"Пинай себя по голове": Настасья Самбурская из-за
Началось массовое производство седана нового
В Москве при замене труб нашли скелетированные
Ирена Понарошку после родов сбросила 7 килограмм
Фильм «Мстители: Война бесконечности» победил в
Суд перенёс обсуждения по делу Виталины
Компания Vivo анонсировала смартфон Y95 с тремя
Анатолий Белый рассказал о жизни с бывшей женой
Просмотреть все новости