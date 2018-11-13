Владельцы Volkswagen могут управлять рядом функций авто с помощью Siri





Пресс-служба Volkswagen of America объявила о внедрении нового функционала в систему удалённого управления машинами марки с помощью смартфона. Теперь Car-Net на устройствах Apple обзаведётся несколькими удобными опциями. Пользователи смартфонов с ОС iOS 12 и выше смогут взаимодействовать с Volkswagen через Siri. К примеру, голосовой помощник заблокирует или разблокирует авто, предоставит информацию о количестве оставшегося заряда или топлива в баке, запустит такие функции, как Honk & Flash или Flash.До этого все перечисленные опции были доступны водителю лишь в ручном режиме. Отмечается, что благодаря Siri владелец Volkswagen сможет быстро проверить место нахождения машины, установить в салоне ту или иную температуру, проверить пробег, запустить дефростер либо активировать или остановить зарядку электрокара.При этом Car-Net не бесплатный сервер, а работает на основе ежемесячной подписки. Кроме того, в качестве альтернативы Apple может появиться помощник Alexa от Amazon для личных автомобилей.