АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на старом ГАЗ-69

Суровый житель Кузбасса любит пьяную езду на старом ГАЗ-69. Недавно 77-летний пенсионер вторично попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и стал фигурантом уголовного дела.

77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на старом ГАЗ-69

Как сообщает портал «Город Новостей», поводом для судебных разборок стал инцидент, случившийся в сентябре в Кемеровской области. Полицейские заметили ГАЗ-69, который врезался в дерево. При выяснении обстоятельств, оказалось, что пожилой водитель находится в нетрезвом состоянии, и у него нет необходимых документов.

Дальнейшая проверка показала, что престарелый лихач и ранее привлекался за вождение в нетрезвом виде. В тот раз он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года. Штраф мужчина оплатил, но возвращать права не стал, уверяя, что в силу своего преклонного возраста он не будет садиться за руль.

Сейчас ему грозит до 2 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил
Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась
Московские МЭШ и «Медицинский класс» вошли в
Биржевые цены на российский бензин стали выше
Ученые: Тихий океан замедлил глобальное потепление
Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать
Учёные рассказали о пользе влюблённости
Владельцы Volkswagen могут управлять рядом
Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в
Ксения Бородина показала свой обновленный дом
Криштиану Роналду отметил первый день рождения
ВОЗ известила об опасности самолечения
Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket
Россияне назвали самые комфортные города и страны
77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на
Юлия Ковальчук устроила вечеринку для близких
Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy
Внедорожник Jetour X70S получил новый интерьер и
Три человека погибли в ДТП с тремя машинами в
Алена Водонаева не осуждает певицу Нюшу за роды в
ВВС Китая планируют расширить присутствие в
Анфиса Чехова избавилась от 25 лишних килограмм и
"Пинай себя по голове": Настасья Самбурская из-за
Началось массовое производство седана нового
В Москве при замене труб нашли скелетированные
Ирена Понарошку после родов сбросила 7 килограмм
Фильм «Мстители: Война бесконечности» победил в
Суд перенёс обсуждения по делу Виталины
Компания Vivo анонсировала смартфон Y95 с тремя
Анатолий Белый рассказал о жизни с бывшей женой
Просмотреть все новости