77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на старом ГАЗ-69





Как сообщает портал «Город Новостей», поводом для судебных разборок стал инцидент, случившийся в сентябре в Кемеровской области. Полицейские заметили ГАЗ-69, который врезался в дерево. При выяснении обстоятельств, оказалось, что пожилой водитель находится в нетрезвом состоянии, и у него нет необходимых документов.Дальнейшая проверка показала, что престарелый лихач и ранее привлекался за вождение в нетрезвом виде. В тот раз он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года. Штраф мужчина оплатил, но возвращать права не стал, уверяя, что в силу своего преклонного возраста он не будет садиться за руль.Сейчас ему грозит до 2 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.