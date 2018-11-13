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Россияне назвали самые комфортные города и страны для отдыха осенью

Стало известно, какие форматы и направления осеннего туризма более привлекательны для жителей России. Многие считают отдых в осеннюю пору гораздо дешевле и комфортнее из-за небольшого количества туристов.

Россияне назвали самые комфортные города и страны для отдыха осенью

Лучшими регионами для проведения осеннего отдыха внутри страны россияне назвали Крым, Сочи, Карелию и Минеральные воды. Эти регионы набрали соответственно 21%, 19%, 13% и 9% голосов всех опрошенных, сообщает портал "Слово и дело".

Более 40% опрошенных россиян отметили, что для них всё же предпочтительнее пляжный отдых. Самыми комфортными для такого отдыха странами были названы: Испания (14%), Италия (17%), Турция (13%), Вьетнам (10%) и Грузия (8%).



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:06

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