Россияне назвали самые комфортные города и страны для отдыха осенью
Стало известно, какие форматы и направления осеннего туризма более привлекательны для жителей России. Многие считают отдых в осеннюю пору гораздо дешевле и комфортнее из-за небольшого количества туристов.
Лучшими регионами для проведения осеннего отдыха внутри страны россияне назвали Крым, Сочи, Карелию и Минеральные воды. Эти регионы набрали соответственно 21%, 19%, 13% и 9% голосов всех опрошенных, сообщает портал "Слово и дело".
Более 40% опрошенных россиян отметили, что для них всё же предпочтительнее пляжный отдых. Самыми комфортными для такого отдыха странами были названы: Испания (14%), Италия (17%), Турция (13%), Вьетнам (10%) и Грузия (8%).
Лучшими регионами для проведения осеннего отдыха внутри страны россияне назвали Крым, Сочи, Карелию и Минеральные воды. Эти регионы набрали соответственно 21%, 19%, 13% и 9% голосов всех опрошенных, сообщает портал "Слово и дело".
Более 40% опрошенных россиян отметили, что для них всё же предпочтительнее пляжный отдых. Самыми комфортными для такого отдыха странами были названы: Испания (14%), Италия (17%), Турция (13%), Вьетнам (10%) и Грузия (8%).
Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:06