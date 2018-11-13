Три человека погибли в ДТП с тремя машинами в Краснодарском крае
Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с тремя машинами в Каневском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:50 13 ноября. Не смогли избежать столкновения автомобиль «ГАЗель», грузовик Hyundai, а также ВАЗ-2115.
Все погибшие и пострадавший находились в отечественном легковом автомобиле. Детали аварии уточняются.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:50 13 ноября. Не смогли избежать столкновения автомобиль «ГАЗель», грузовик Hyundai, а также ВАЗ-2115.
Все погибшие и пострадавший находились в отечественном легковом автомобиле. Детали аварии уточняются.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:25