ВВС Китая планируют расширить присутствие в космосе к 2035 году





Первый этап продлится до 2020 года. За это время будет создана стратегическая авиация и начнется подготовка к строительству боевых воздушных единиц, способных вести бой, как в воздушном, так и в космическом пространстве. Кроме того, летательные средства должны будут одинаково хорошо защищаться и атаковать благодаря вооружению четвертого поколения.После обновления авиапарка начнется вторая стадия, цели которой китайцы планируют реализовать уже к 2035 году. В течение этого периода китайское правительство создаст инновационную систему ВВС, которая к середине 21 века станет образцом военной авиации мирового класса.