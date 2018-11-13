ВВС Китая планируют расширить присутствие в космосе к 2035 году
Китайские Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии собираются расширить свое присутствие в космическом пространстве к 2035 году. Для этого в несколько стадий будет создана стратегическая авиация мирового класса, о чем сообщило Министерство обороны КНР.
Первый этап продлится до 2020 года. За это время будет создана стратегическая авиация и начнется подготовка к строительству боевых воздушных единиц, способных вести бой, как в воздушном, так и в космическом пространстве. Кроме того, летательные средства должны будут одинаково хорошо защищаться и атаковать благодаря вооружению четвертого поколения.
После обновления авиапарка начнется вторая стадия, цели которой китайцы планируют реализовать уже к 2035 году. В течение этого периода китайское правительство создаст инновационную систему ВВС, которая к середине 21 века станет образцом военной авиации мирового класса.
Первый этап продлится до 2020 года. За это время будет создана стратегическая авиация и начнется подготовка к строительству боевых воздушных единиц, способных вести бой, как в воздушном, так и в космическом пространстве. Кроме того, летательные средства должны будут одинаково хорошо защищаться и атаковать благодаря вооружению четвертого поколения.
После обновления авиапарка начнется вторая стадия, цели которой китайцы планируют реализовать уже к 2035 году. В течение этого периода китайское правительство создаст инновационную систему ВВС, которая к середине 21 века станет образцом военной авиации мирового класса.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:13