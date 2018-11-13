Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite





Латвийский инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал информацию о смартфоне Samsung Galaxy S10 Lite. По обнародованной информации, новое устройство будет оснащено дисплеем Infinity-O, оперативной памятью 4 и 6 гигабайт, запоминающим устройством на 64 или 128 гигабайт и чипом Snapdragon 845 или 8150. Также в новом гаджет будет присутствовать дактилоскопический сканер и двойная основная камера. Стоимость Galaxy S10 Lite будет варьироваться от 650 до 750 долларов.Ожидается, что новинка от Samsung дебютирует в Барселоне в рамках выставки MWC 2019 года. Проведение этого мероприятия планируется с 25 по 28 февраля.