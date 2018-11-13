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Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

В Сети были раскрыты характеристики нового смартфона от компании Samsung. Также стало известно, что вероятная стоимость Galaxy S10 Lite будет от 650 до 750 долларов.

Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

Латвийский инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал информацию о смартфоне Samsung Galaxy S10 Lite. По обнародованной информации, новое устройство будет оснащено дисплеем Infinity-O, оперативной памятью 4 и 6 гигабайт, запоминающим устройством на 64 или 128 гигабайт и чипом Snapdragon 845 или 8150. Также в новом гаджет будет присутствовать дактилоскопический сканер и двойная основная камера. Стоимость Galaxy S10 Lite будет варьироваться от 650 до 750 долларов.

Ожидается, что новинка от Samsung дебютирует в Барселоне в рамках выставки MWC 2019 года. Проведение этого мероприятия планируется с 25 по 28 февраля.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:45

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