Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
В Сети были раскрыты характеристики нового смартфона от компании Samsung. Также стало известно, что вероятная стоимость Galaxy S10 Lite будет от 650 до 750 долларов.
Латвийский инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал информацию о смартфоне Samsung Galaxy S10 Lite. По обнародованной информации, новое устройство будет оснащено дисплеем Infinity-O, оперативной памятью 4 и 6 гигабайт, запоминающим устройством на 64 или 128 гигабайт и чипом Snapdragon 845 или 8150. Также в новом гаджет будет присутствовать дактилоскопический сканер и двойная основная камера. Стоимость Galaxy S10 Lite будет варьироваться от 650 до 750 долларов.
Ожидается, что новинка от Samsung дебютирует в Барселоне в рамках выставки MWC 2019 года. Проведение этого мероприятия планируется с 25 по 28 февраля.
Латвийский инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал информацию о смартфоне Samsung Galaxy S10 Lite. По обнародованной информации, новое устройство будет оснащено дисплеем Infinity-O, оперативной памятью 4 и 6 гигабайт, запоминающим устройством на 64 или 128 гигабайт и чипом Snapdragon 845 или 8150. Также в новом гаджет будет присутствовать дактилоскопический сканер и двойная основная камера. Стоимость Galaxy S10 Lite будет варьироваться от 650 до 750 долларов.
Ожидается, что новинка от Samsung дебютирует в Барселоне в рамках выставки MWC 2019 года. Проведение этого мероприятия планируется с 25 по 28 февраля.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:45