Алена Водонаева не осуждает певицу Нюшу за роды в Майами





Водонаева отметила, что, возможно, девочка родилась уже давно, но мать решила объявить об этом миру только на днях, что не могло не вызвать недовольство публики, однако телеведущая настаивает, что «это дело сугубо родительское».Наряду с различными суевериями, Водонаеву волнует вопрос: где рожать. Сама она предпочла родить сына в России и уверена, что врачи здесь при достойной оплате готовы принять роды ничуть не хуже, чем в Америке, но рождение ребенка в США дарит ему в будущем как гражданину Соединенных Штатов свободу передвижения по миру.Алена Водонаева верит в будущее России и предполагает, что в самом ближайшем будущем для россиян откроются все границы, и они смогут беспрепятственно их пересекать.Также экс-участница телестройки отметила, что ей важно так воспитать сына, чтобы у него «мурашки бежали» при звуках российского гимна. При виде «матрешек на витринах европейских магазинов и портрета Гагарина в парижском luxury-отеле».