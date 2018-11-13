Анфиса Чехова избавилась от 25 лишних килограмм и продолжает худеть

Как делится с поклонниками Анфиса Чехова, такого результата она добилась благодаря регулярным занятиям йогой, здоровому питанию и тому, что научилась воспринимать и любить себя в любом виде. До этого, рассказывает телеведущая, она сидела на большом количестве разных диет, но они приносили лишь временный результат. А вот после того, как она посмотрела на себя другими глазами, ей уже в течение года не просто удаётся удержать достигнутый результат, но и продолжать дальше приобретать желаемые формы.Чехова сообщила фанатам, что благодаря занятиям йогой улучшила растяжку и вскоре свободно сможет сесть на шпагат. Кроме того она поделилась своим маленьким секретом – полный отказ от сахара помог ей в борьбе с лишними сантиметрами и килограммами.Недавно Анфиса на своей странице в Instagram поделилась фотографией, сделанной в балетном классе. Поклонники отметили её отличную растяжку и прекрасную фигуру. Уверяют, что она стала ещё стройнее, пожелали не останавливаться на достигнутом и продолжать свои занятия.