В Москве при замене труб нашли скелетированные останки четырех человек





Неожиданная находка была сделана накануне днем в ходе земляных работ, которые проводились в районе Можайского переулка на западе Москвы. По предварительным данным, смерть четырех человек наступила около семи лет назад.Была инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.