В Москве при замене труб нашли скелетированные останки четырех человек
В Москве при замене труб нашли скелетированные останки четырех человек. Об этом стало известно от старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.
Неожиданная находка была сделана накануне днем в ходе земляных работ, которые проводились в районе Можайского переулка на западе Москвы. По предварительным данным, смерть четырех человек наступила около семи лет назад.
Была инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.
Неожиданная находка была сделана накануне днем в ходе земляных работ, которые проводились в районе Можайского переулка на западе Москвы. По предварительным данным, смерть четырех человек наступила около семи лет назад.
Была инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:45