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В Москве при замене труб нашли скелетированные останки четырех человек

В Москве при замене труб нашли скелетированные останки четырех человек. Об этом стало известно от старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.

В Москве при замене труб нашли скелетированные останки четырех человек

Неожиданная находка была сделана накануне днем в ходе земляных работ, которые проводились в районе Можайского переулка на западе Москвы. По предварительным данным, смерть четырех человек наступила около семи лет назад.

Была инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.



 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:45

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