Фильм «Мстители: Война бесконечности» победил в номинации «Фильм года»





Кинолента «Мстители: Война бесконечности» стала победителем в номинации «Фильм года», а сыгравшую в ней Скарлетт Йоханссон признали лучшей актрисой 2018 года. Благодаря главной роли в «Черной пантере» Чедвик Боузман получил титул «Актер года». В категории «Лучшая драма» текущего года победил фильм «Пятьдесят оттенков свободы», последняя часть трилогии, основанной на серии книг писательницы Эрики Леонард. Сыгравший главную роль в этой картине Джейми Дорнан был признан лучшим драматическим актером. Кинолента «Шпион, который меня кинул» в главной роли с Милой Кунис и Кейт МакКиннон стала лучшей комедией 2018 года.Все лауреаты премии по версии People's Choice Awards выбираются по результатам открытого онлайн-голосования.