Началось массовое производство седана нового поколения Nissan Altima





Новая модель получила незначительные изменения по сравнению с предыдущим поколением. Так, внутри салона появились мультимедийная панель с сенсорным 8-дюймовым экраном и усеченное рулевое колесо, которое можно было увидеть у нового Nissan X-Trail. Помимо этого были установлены улучшенный блок климат-контроль и центральная консоль с беспроводной зарядкой для мобильных устройств с расширенным функционалом. Внешние изменения Nissan Altima проявились в увеличенной решетке радиатора, переработанных бамперах и модернизированной оптике.Оборудован Nissan Altima атмосферным 2.0-литровым двигателем 159 л.с. и 2.0-литровым турбомотором, у которого присутствует изменяемая степень сжатия. Обе силовые установки работают в паре с вариатором CVT. Кроме того, у седана нового поколения появились адаптивный круиз-контроль, распознающий дорожные знаки, камеры кругового видеообзора и «автопилот» ProPilot Assist. Продажи автомобиля начнутся в декабре. Стартовая цена пока неизвестна, но эксперты полагают, что она будет варьироваться в пределах от 1 668 000 до 2 895 000 рублей.