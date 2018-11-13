Суд перенёс обсуждения по делу Виталины Цымбалюк-Романовской





Бывшую жену именитого российского актёра обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Судебные разбирательства с Цымбалюк-Романовской, инициированные Арменом Джигарханяном, проходят в закрытом режиме. Несмотря на то, что от показаний актёра зависит исход дела, он ни разу не посетил судебные слушания. Экс-супруга в одном из недавних интервью отметила, что знает причину, по которой Армен Борисович игнорирует заседания. Она думает, что это связано с ухудшившимся состоянием здоровья и вообще сомневается в его физической и моральной дееспособности.На днях стало известно, что очередное слушание перенесено на более позднюю дату. Связано это с поступившей от адвоката пианистки информацией о болезни подследственной.