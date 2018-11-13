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Суд перенёс обсуждения по делу Виталины Цымбалюк-Романовской

Мировой суд Москвы перенёс дату судебного слушания в отношении экс-супруги Армена Джигарханяна на 20 ноября. Как сообщили адвокаты, Виталина Цымбалюк-Романовская заболела и не может пока появиться в суде.

Суд перенёс обсуждения по делу Виталины Цымбалюк-Романовской

Бывшую жену именитого российского актёра обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Судебные разбирательства с Цымбалюк-Романовской, инициированные Арменом Джигарханяном, проходят в закрытом режиме. Несмотря на то, что от показаний актёра зависит исход дела, он ни разу не посетил судебные слушания. Экс-супруга в одном из недавних интервью отметила, что знает причину, по которой Армен Борисович игнорирует заседания. Она думает, что это связано с ухудшившимся состоянием здоровья и вообще сомневается в его физической и моральной дееспособности.

На днях стало известно, что очередное слушание перенесено на более позднюю дату. Связано это с поступившей от адвоката пианистки информацией о болезни подследственной.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:33

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