Суд перенёс обсуждения по делу Виталины Цымбалюк-Романовской
Мировой суд Москвы перенёс дату судебного слушания в отношении экс-супруги Армена Джигарханяна на 20 ноября. Как сообщили адвокаты, Виталина Цымбалюк-Романовская заболела и не может пока появиться в суде.
Бывшую жену именитого российского актёра обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Судебные разбирательства с Цымбалюк-Романовской, инициированные Арменом Джигарханяном, проходят в закрытом режиме. Несмотря на то, что от показаний актёра зависит исход дела, он ни разу не посетил судебные слушания. Экс-супруга в одном из недавних интервью отметила, что знает причину, по которой Армен Борисович игнорирует заседания. Она думает, что это связано с ухудшившимся состоянием здоровья и вообще сомневается в его физической и моральной дееспособности.
На днях стало известно, что очередное слушание перенесено на более позднюю дату. Связано это с поступившей от адвоката пианистки информацией о болезни подследственной.
Бывшую жену именитого российского актёра обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Судебные разбирательства с Цымбалюк-Романовской, инициированные Арменом Джигарханяном, проходят в закрытом режиме. Несмотря на то, что от показаний актёра зависит исход дела, он ни разу не посетил судебные слушания. Экс-супруга в одном из недавних интервью отметила, что знает причину, по которой Армен Борисович игнорирует заседания. Она думает, что это связано с ухудшившимся состоянием здоровья и вообще сомневается в его физической и моральной дееспособности.
На днях стало известно, что очередное слушание перенесено на более позднюю дату. Связано это с поступившей от адвоката пианистки информацией о болезни подследственной.