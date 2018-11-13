Ирена Понарошку после родов сбросила 7 килограмм за две недели

Несколько недель назад в семье Понарошку появился второй ребёнок, сын Теодор. Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram, однако сразу предупредила подписчиков, что не будет вести подробный отчёт о состоянии фигуры после родов. Молодая мать считает, что всю любовь и внимание в первые месяцы жизни необходимо дарить малышу, а не гнаться за идеальной внешностью.Понарошку комфортно в любом весе, и садиться на жёсткую диету во время кормления она не собиралась. Тем не менее, за недолгий период времени ведущей удалось похудеть ровно настолько, насколько и после первой беременности. Так, ожидая ребёнка, звезда набрала всего 14 кило, а сбросила уже 7.Такой вес её вполне устраивает, и Понарошку не боится показываться на широкой публике. К примеру, недавно теледива посетила модное шоу, где выглядела, по мнению поклонников, превосходно. Напомним, что Тео родился в конце октября, однако получил своё необычное имя лишь недавно.