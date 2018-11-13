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Операторы «Дома-2» показали второй подбородок Ольги Бузовой

Популярная ведущая телестройки и певица Ольга Бузова публикует в Сети исключительно «красивые» фото, но иногда туда попадают неотретушированные снимки, демонстрирующие естественную внешность знаменитости.

Так, недавно в Интернет попал скриншот с кадра «Дом-2», где Ольга Бузова запечатлена в профиль и виден ее двойной подбородок.

Операторы «Дома-2» показали второй подбородок Ольги Бузовой

Поклонники Ольги тут же предположили, что это изображение как раз и является редакцией, призванной поиздеваться над Бузовой, но при более тщательном исследовании найти следы фотошопа пока не удалось.

Операторы «Дома-2» показали второй подбородок Ольги Бузовой

Но хейтерам не важно происхождение и подлинность снимка, ведь это просто очередной повод поиздеваться над внешностью суперзвезды отечественного шоубиза.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:12

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