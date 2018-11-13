Операторы «Дома-2» показали второй подбородок Ольги Бузовой





Так, недавно в Интернет попал скриншот с кадра «Дом-2», где Ольга Бузова запечатлена в профиль и виден ее двойной подбородок.Поклонники Ольги тут же предположили, что это изображение как раз и является редакцией, призванной поиздеваться над Бузовой, но при более тщательном исследовании найти следы фотошопа пока не удалось.Но хейтерам не важно происхождение и подлинность снимка, ведь это просто очередной повод поиздеваться над внешностью суперзвезды отечественного шоубиза.