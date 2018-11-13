Составлен ТОП-5 легендарных автобусов из СССР
Эксперты составили ТОП-5 наиболее популярных автобусов, выпускавшихся в эпоху СССР. Некоторые среди названных моделей до сих пор можно встретить на российских дорогах.
Возглавил список автобус «гармошка» Икарус-280. Данный транспорт получился настолько удачным, что его можно было встретить практически в любом городе в конце нулевых годов. Модель все еще востребована в некоторых населенных пунктах.
На втором месте расположился ПАЗ-672. Автобус, в котором могли разместиться до 45 человек, в основном можно было встретить в сельской местности. За основу для производства ПАЗ-672 была взята основная модель ГАЗ, выпускать автобус начали в 1969 году.
Третье место было отдано автобусу ЛАЗ-699. Производство преимущественно туристического транспорта стартовало в 1961 году. По аналогии с Икарусом, данная модель была востребована на транспортном рынке до 2002 года, когда с конвейера вышел последний экземпляр.
Четвертое место закреплено за автобусом РАФ-2203. Некоторые называют данную модель прадедушкой маршрутного такси. Он производился с 1976 по 1997 год.
На пятом месте оказался ЛиАЗ-667. Характерное звучание мотора, напоминающее звон стеклянных банок, позволяло сразу узнать, какой автобус приближается к остановке. Несмотря на высокий расход топлива, данная модель пользовалась огромной популярностью в крупных городах.
Возглавил список автобус «гармошка» Икарус-280. Данный транспорт получился настолько удачным, что его можно было встретить практически в любом городе в конце нулевых годов. Модель все еще востребована в некоторых населенных пунктах.
На втором месте расположился ПАЗ-672. Автобус, в котором могли разместиться до 45 человек, в основном можно было встретить в сельской местности. За основу для производства ПАЗ-672 была взята основная модель ГАЗ, выпускать автобус начали в 1969 году.
Третье место было отдано автобусу ЛАЗ-699. Производство преимущественно туристического транспорта стартовало в 1961 году. По аналогии с Икарусом, данная модель была востребована на транспортном рынке до 2002 года, когда с конвейера вышел последний экземпляр.
Четвертое место закреплено за автобусом РАФ-2203. Некоторые называют данную модель прадедушкой маршрутного такси. Он производился с 1976 по 1997 год.
На пятом месте оказался ЛиАЗ-667. Характерное звучание мотора, напоминающее звон стеклянных банок, позволяло сразу узнать, какой автобус приближается к остановке. Несмотря на высокий расход топлива, данная модель пользовалась огромной популярностью в крупных городах.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:00