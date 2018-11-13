АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Xiaomi представила "умную" крышку для унитаза, которой можно управлять голосом

Компания Xiaomi презентовала "умную" крышку для унитаза, которой можно управлять голосом. Этой информацией поделилось GizChina.

Xiaomi представила "умную" крышку для унитаза, которой можно управлять голосом

Новое устройство обладает искусственным интеллектом, который создавался с компанией Hangzhou Electronic Technology. В унитаз вмонтирован Xiao Ai с функцией распознавания голоса, реагирующего на фразы, произносимые владельцем, а также содержит систему оповещения. Например, известит о том, что вы задержались в туалете тридцать минут, причем конкретное время возможно заранее установить.

Гаджет имеет функцию подключения к ряду других устройств, включая браслет Mi Band, помогающий в регулировании напора вода и поддержания определённой температуры. Панель управления находится с правой стороны унитаза, прибегая к помощи этого устройства регулируется уровень нагрева и освежения воздуха.

Первый раз такую крышку презентовали в прошлом году, сейчас же появился её дешёвый аналог, стоимость которого не превышает и 190 долларов США.

Ранее компания Xiaomi начала производить туалетную бумагу.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 09:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ким Кардашьян и Канье Уэст наняли пожарных для
Операторы «Дома-2» показали второй подбородок
Составлен ТОП-5 легендарных автобусов из СССР
Xiaomi представила "умную" крышку для унитаза,
Ольга Бузова решительно настроена отомстить за
Под Энгельсом на трассе перевернулся Volkswagen
Продюсер Андрей Разин поделился снимками молодой
Александру Семчеву удалось похудеть на 40
Психологи назвали Instagram опасным для здоровья
На Украине задержали супругов, державших в
Уфологи нашли на Луне «лицо гуманоида»
Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж
Ведущая популярной программы "Орёл и решка" Мария
Иосиф Оганесян перед свадьбой подрался с Сашей
Уральский уфолог Дегтерев заметил у МКС огромный
Стало известно, почему почта Gmail медленно
Дженнифер Лопес контролирует выплату алиментов на
Александр Кержаков рассказал, что сын не узнает
Ученые рассказали, какая диета поможет похудеть и
Компания MG собирается презентовать электроверсию
Подруга Николая Караченцова Елена Суржикова
Основатель Twitter снова заявил о введении
Гибридные премиум-кроссоверы BMW X3 xDrive30e и
Лолита Милявская призналась, что хочет чтобы её
Учёные открыли новый вид птицы-гибрида с тремя
Тестирование сверхмощного Volkswagen T-Roc в
Один из магазинов Тимати подвергся хулиганскому
Стали известны 10 скрытых причин дефицита
Магниты, клей: Эксперты iFixit были разочарованы
Компания Xiaomi начала производить туалетную
Просмотреть все новости