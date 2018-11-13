Xiaomi представила "умную" крышку для унитаза, которой можно управлять голосом
Компания Xiaomi презентовала "умную" крышку для унитаза, которой можно управлять голосом. Этой информацией поделилось GizChina.
Новое устройство обладает искусственным интеллектом, который создавался с компанией Hangzhou Electronic Technology. В унитаз вмонтирован Xiao Ai с функцией распознавания голоса, реагирующего на фразы, произносимые владельцем, а также содержит систему оповещения. Например, известит о том, что вы задержались в туалете тридцать минут, причем конкретное время возможно заранее установить.
Гаджет имеет функцию подключения к ряду других устройств, включая браслет Mi Band, помогающий в регулировании напора вода и поддержания определённой температуры. Панель управления находится с правой стороны унитаза, прибегая к помощи этого устройства регулируется уровень нагрева и освежения воздуха.
Первый раз такую крышку презентовали в прошлом году, сейчас же появился её дешёвый аналог, стоимость которого не превышает и 190 долларов США.
Ранее компания Xiaomi начала производить туалетную бумагу.
Новое устройство обладает искусственным интеллектом, который создавался с компанией Hangzhou Electronic Technology. В унитаз вмонтирован Xiao Ai с функцией распознавания голоса, реагирующего на фразы, произносимые владельцем, а также содержит систему оповещения. Например, известит о том, что вы задержались в туалете тридцать минут, причем конкретное время возможно заранее установить.
Гаджет имеет функцию подключения к ряду других устройств, включая браслет Mi Band, помогающий в регулировании напора вода и поддержания определённой температуры. Панель управления находится с правой стороны унитаза, прибегая к помощи этого устройства регулируется уровень нагрева и освежения воздуха.
Первый раз такую крышку презентовали в прошлом году, сейчас же появился её дешёвый аналог, стоимость которого не превышает и 190 долларов США.
Ранее компания Xiaomi начала производить туалетную бумагу.
Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 09:50