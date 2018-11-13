Ольга Бузова решительно настроена отомстить за обвинение в мошенничестве





Теперь девушка готова идти до конца, чтобы обелить свое имя.Недавно популярная певица и телеведущая проекта «Дом-2» стала главным представителем конкурса с ценными призами в Instagram. Благодаря появлению столь известной и медийной личности в лотерее приняли участие множество людей, в надежде попытать удачу.Но, ко всеобщему огорчению, спонсоры конкурса оказались недобросовестными и оставили ни с чем победителей. Телезвезда оказалась «крайней», и на нее уже подано заявление в полицию с обвинением в мошенничестве.Ольга Бузова была очень возмущена произошедшим, считая, что она выполнила все требования в полном объеме, и якобы она сама оказалась также в числе «кинутых». Ольга заявила, что не успокоится, пока не доберется до правды и не добьется реального и честного наказания для тех, кто искусственно создал этот конфликт.Помимо этого, звезда добавила, что ни в коем случае не остановится и пойдет до конца, чтобы очистить свое честное имя после того, как злоумышленники попытались нанести ущерб ее репутации и достоинству.