Продюсер Андрей Разин поделился снимками молодой Примадонны и Бориса Моисеева

Андрей Разин уверяет, что именно после съёмок передачи «Утренняя почта» на теплоходе «Грузия» в далёком 1985 году и началась карьера певца Бориса Моисеева. Именно Разин настоял на участии «Экспрессии» у него на подтанцовке, а Пугачёва, увидев выпуск программы, уже пригласила их в свою команду. Участники трио приняли правильное решение, приняв предложение Аллы Борисовны, которая к тому моменту была достаточно известной и популярной. Они переехали в Москву и сделали успешную карьеру.Напомним, что певец Борис Моисеев несколько лет назад перенёс инсульт, подкосивший его здоровье. По словам его близких друзей, он давно не выступает и практически не разговаривает. После болезни Моисеева в прессе появилась информация о банкротстве певца, так как лечение ему обошлось очень не дёшево. Писали о том, что Бориса финансово поддерживают Алла Пугачёва и жена Иосифа Кобзона.