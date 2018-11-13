АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Продюсер Андрей Разин поделился снимками молодой Примадонны и Бориса Моисеева

Создатель группы «Ласковый май», продюсер Андрей Разин поделился в Instagram кадрами со своего архива. На снимке молодая Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва и рижское трио «Экспрессия», участником которого был Борис Моисеев.

Продюсер Андрей Разин поделился снимками молодой Примадонны и Бориса Моисеева

Андрей Разин уверяет, что именно после съёмок передачи «Утренняя почта» на теплоходе «Грузия» в далёком 1985 году и началась карьера певца Бориса Моисеева. Именно Разин настоял на участии «Экспрессии» у него на подтанцовке, а Пугачёва, увидев выпуск программы, уже пригласила их в свою команду. Участники трио приняли правильное решение, приняв предложение Аллы Борисовны, которая к тому моменту была достаточно известной и популярной. Они переехали в Москву и сделали успешную карьеру.

Напомним, что певец Борис Моисеев несколько лет назад перенёс инсульт, подкосивший его здоровье. По словам его близких друзей, он давно не выступает и практически не разговаривает. После болезни Моисеева в прессе появилась информация о банкротстве певца, так как лечение ему обошлось очень не дёшево. Писали о том, что Бориса финансово поддерживают Алла Пугачёва и жена Иосифа Кобзона.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ким Кардашьян и Канье Уэст наняли пожарных для
Операторы «Дома-2» показали второй подбородок
Составлен ТОП-5 легендарных автобусов из СССР
Xiaomi представила "умную" крышку для унитаза,
Ольга Бузова решительно настроена отомстить за
Под Энгельсом на трассе перевернулся Volkswagen
Продюсер Андрей Разин поделился снимками молодой
Александру Семчеву удалось похудеть на 40
Психологи назвали Instagram опасным для здоровья
На Украине задержали супругов, державших в
Уфологи нашли на Луне «лицо гуманоида»
Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж
Ведущая популярной программы "Орёл и решка" Мария
Иосиф Оганесян перед свадьбой подрался с Сашей
Уральский уфолог Дегтерев заметил у МКС огромный
Стало известно, почему почта Gmail медленно
Дженнифер Лопес контролирует выплату алиментов на
Александр Кержаков рассказал, что сын не узнает
Ученые рассказали, какая диета поможет похудеть и
Компания MG собирается презентовать электроверсию
Подруга Николая Караченцова Елена Суржикова
Основатель Twitter снова заявил о введении
Гибридные премиум-кроссоверы BMW X3 xDrive30e и
Лолита Милявская призналась, что хочет чтобы её
Учёные открыли новый вид птицы-гибрида с тремя
Тестирование сверхмощного Volkswagen T-Roc в
Один из магазинов Тимати подвергся хулиганскому
Стали известны 10 скрытых причин дефицита
Магниты, клей: Эксперты iFixit были разочарованы
Компания Xiaomi начала производить туалетную
Просмотреть все новости