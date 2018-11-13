На Украине задержали супругов, державших в рабстве почти 100 человек
На Украине полиция задержала супругов, которые держали в рабстве около ста человек. «Рабовладельцы» заставляли людей несколько лет работать на их сельхозпредприятии. Подробности громкого дела рассказал в Facebook глава национальной полиции Украины Сергей Князев.
38-летние гражданин Грузии и гражданка Украины организовали совместный бизнес, сумев привлечь к своему предприятию бесплатную рабочую силу. Людей, которые искали заработок, заманивали обманом особые вербовщики, обещавшие хорошую зарплату, жилье и питание. За каждого «раба» они получали по 500 гривен.
Жертвами современного рабства стали 94 выходца из 22 украинских областей. После прибытия на место «работы» у них отбирали телефоны, документы, выгоняли работать в поле, а самых непокорных избивали.
Обнаружить современных рабовладельцев полицейским удалось после четырех месяцев оперативных разработок, отмечает Князев.
38-летние гражданин Грузии и гражданка Украины организовали совместный бизнес, сумев привлечь к своему предприятию бесплатную рабочую силу. Людей, которые искали заработок, заманивали обманом особые вербовщики, обещавшие хорошую зарплату, жилье и питание. За каждого «раба» они получали по 500 гривен.
Жертвами современного рабства стали 94 выходца из 22 украинских областей. После прибытия на место «работы» у них отбирали телефоны, документы, выгоняли работать в поле, а самых непокорных избивали.
Обнаружить современных рабовладельцев полицейским удалось после четырех месяцев оперативных разработок, отмечает Князев.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:51