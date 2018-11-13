Александру Семчеву удалось похудеть на 40 килограмм





Вес артиста составлял почти двести килограмм. В данное же время Александру Семчеву удалось сбросить уже более сорока килограмм благодаря правильному питанию. Актёр отказался от всего жареного, мучного, а также сладкого. Сейчас он употребляет в еду только здоровую пищу, а также витамины, которые очень важны при запущенном ожирении. А ещё старается есть чаще, но маленькими порциями.Многочисленных поклонников охватило беспокойство, когда увидели в интернете фотографии сильно исхудавшего артиста. Многие заговорили о болезни 49-летнего Семчева. Александру же пришлось опровергнуть все слухи об этом, заверив, что проблем со здоровьем у него нет. А также поделился с общественностью подробностями своей строгой диеты, которой он сейчас придерживается.Рассказал, что худеет исключительно для себя и не уверен, что сможет долго придерживаться такого питания. Также он не прибегает к помощи тренеров и диетологов, а пользуется исключительного советами с книг, которые сам подобрал себе в помощь в борьбе с лишним весом.