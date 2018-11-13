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Психологи назвали Instagram опасным для здоровья

Американские ученые назвали Instagram и другие социальные сети опасными для психического здоровья. Специалисты Университета Пенсильвании провели эксперимент, результаты которого показали, что провождение большого количества времени на площадках социальных сетей приводит к развитию депрессии.

Психологи назвали Instagram опасным для здоровья

Психологи пригласили 143 студентов, активно пользующихся Instagram, Facebook и Snapchat, а затем поделили их на две группы, предварительно ознакомившись с их настроением и самочувствием. В течение трех недель первой группе необходимо было тратить на социальные сети столько же времени, сколько обычно они в них проводят. Участники второй группы ежедневно проводили в социальных сетях не более 10 минут.

По окончанию эксперимента, когда студентам дали заполнить специальную анкету, выяснилось, что самочувствие добровольцев из первой группы оказалось намного хуже, чем у респондентов из второй группы. Студентов одолевали чувства одиночества и депрессии. Те же, кто проводил в Instagram и иных социальных сетях не так много времени, чувствовали себя гораздо лучше.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:03

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