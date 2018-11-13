Психологи назвали Instagram опасным для здоровья





Психологи пригласили 143 студентов, активно пользующихся Instagram, Facebook и Snapchat, а затем поделили их на две группы, предварительно ознакомившись с их настроением и самочувствием. В течение трех недель первой группе необходимо было тратить на социальные сети столько же времени, сколько обычно они в них проводят. Участники второй группы ежедневно проводили в социальных сетях не более 10 минут.По окончанию эксперимента, когда студентам дали заполнить специальную анкету, выяснилось, что самочувствие добровольцев из первой группы оказалось намного хуже, чем у респондентов из второй группы. Студентов одолевали чувства одиночества и депрессии. Те же, кто проводил в Instagram и иных социальных сетях не так много времени, чувствовали себя гораздо лучше.