Ведущая популярной программы "Орёл и решка" Мария Гамаюн скоро станет мамой

Кроме того, что Мария является популярной телеведущей, она ещё довольно успешный блогер. Юмористические ролики и скетчи, которые она размещает в своём микроблоге, собирают большое количество просмотров. Не так давно подписчики стали отмечать изменения, происходящие в фигуре девушки. Фанаты стали советовать ей разнообразные диеты, а кто-то заметил, что со временем всё пройдёт само, и формы Марии станут прежними. Гамаюн согласилась со своими подписчиками и выложила своё фото, на котором видно уже немаленький животик. В комментарии к снимку написав, что вариант «само пройдёт» ей нравится больше всего.Известно, что отцом ребёнка Марии является её муж, сценарист и режиссёр Иван Гамаюн, с которым они поженились ещё несколько лет назад. Некоторое время назад у семейной пары били некоторые сложности в отношениях, поговаривали даже об их разводе. Но теперь видно, что у них всё отлично, и будущий ребёнок тому подтверждение.