АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Ведущая популярной программы "Орёл и решка" Мария Гамаюн скоро станет мамой

Ведущая популярной телепередачи о путешествиях «Орёл и Решка» Мария Гамаюн призналась, что вскоре впервые станет мамой. Она порадовала своих подписчиков в Instagram фотографией с округлившимся животиком.

Ведущая популярной программы "Орёл и решка" Мария Гамаюн скоро станет мамой

Кроме того, что Мария является популярной телеведущей, она ещё довольно успешный блогер. Юмористические ролики и скетчи, которые она размещает в своём микроблоге, собирают большое количество просмотров. Не так давно подписчики стали отмечать изменения, происходящие в фигуре девушки. Фанаты стали советовать ей разнообразные диеты, а кто-то заметил, что со временем всё пройдёт само, и формы Марии станут прежними. Гамаюн согласилась со своими подписчиками и выложила своё фото, на котором видно уже немаленький животик. В комментарии к снимку написав, что вариант «само пройдёт» ей нравится больше всего.

Известно, что отцом ребёнка Марии является её муж, сценарист и режиссёр Иван Гамаюн, с которым они поженились ещё несколько лет назад. Некоторое время назад у семейной пары били некоторые сложности в отношениях, поговаривали даже об их разводе. Но теперь видно, что у них всё отлично, и будущий ребёнок тому подтверждение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ким Кардашьян и Канье Уэст наняли пожарных для
Операторы «Дома-2» показали второй подбородок
Составлен ТОП-5 легендарных автобусов из СССР
Xiaomi представила "умную" крышку для унитаза,
Ольга Бузова решительно настроена отомстить за
Под Энгельсом на трассе перевернулся Volkswagen
Продюсер Андрей Разин поделился снимками молодой
Александру Семчеву удалось похудеть на 40
Психологи назвали Instagram опасным для здоровья
На Украине задержали супругов, державших в
Уфологи нашли на Луне «лицо гуманоида»
Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж
Ведущая популярной программы "Орёл и решка" Мария
Иосиф Оганесян перед свадьбой подрался с Сашей
Уральский уфолог Дегтерев заметил у МКС огромный
Стало известно, почему почта Gmail медленно
Дженнифер Лопес контролирует выплату алиментов на
Александр Кержаков рассказал, что сын не узнает
Ученые рассказали, какая диета поможет похудеть и
Компания MG собирается презентовать электроверсию
Подруга Николая Караченцова Елена Суржикова
Основатель Twitter снова заявил о введении
Гибридные премиум-кроссоверы BMW X3 xDrive30e и
Лолита Милявская призналась, что хочет чтобы её
Учёные открыли новый вид птицы-гибрида с тремя
Тестирование сверхмощного Volkswagen T-Roc в
Один из магазинов Тимати подвергся хулиганскому
Стали известны 10 скрытых причин дефицита
Магниты, клей: Эксперты iFixit были разочарованы
Компания Xiaomi начала производить туалетную
Просмотреть все новости