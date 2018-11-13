Иосиф Оганесян перед свадьбой подрался с Сашей Черно из-за мальчишника

Подготовка к свадебным церемониям у Саши Черно и Иосифа Оганесяна идет полным ходом. Молодая пара стремится узаконить отношения, после чего приложить все усилия к дальнейшей подготовке к рождению ребенка.Но совсем недавно между влюбленными произошел очередной скандал, который мог перевернуть всю серьезность намерений друг к другу.Иосиф очень рьяно взялся за подготовку к мальчишнику и при разговоре с Сашей обмолвился, что собирается позвать на вечеринку и своих давних подруг. Черно посчитала новую информацию за личное оскорбление и тут же устроила «разборку» со своим избранником. Окончанием скандала стала драка, о которой рассказал сам Оганесян.Молодой человек не стал вдаваться в подробности рукоприкладства, но заверил всех, что ему очень стыдно за то, что он начал эту потасовку. Иосиф очень расстроен произошедшим и будет стараться, чтобы подобные конфликты с Александрой не повторялись.Те счастливчики, которые стали свидетелями драки, разделились на два фронта. Одна часть выражает недовольства в том, что Иосиф посмел поднять руку на свою невесту. Другая же часть становится на его защиту, утверждая, что все получилось совершенно случайно, и намерения ударить Сашу у Оганесяна не было никакого.