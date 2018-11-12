Магниты, клей: Эксперты iFixit были разочарованы «начинкой» 11-дюймового iPad Pro





Под экраном устройства расположились четыре высокочастотных динамика и столько же вуферов, перекрывающих доступ к процессору A12X Bionic. Специалисты, чтобы добраться до процессора, контроллера тачскрина, Texas Instruments, двух Micro RAM на 4 Гб и другой «начинки» iPad Pro, вынуждены были полностью снимать материнскую плату.В новом «яблочном» планшете двойная батарея объемом 7812 мАч вклеена с помощью шести специальных полосок. В данной версии аккумулятор, как отметили эксперты, заметить намного легче, нежели в прошлой модификации.В новинке изменился форм-фактор Face ID, однако компоновка осталась, как у iPhone X. Внутри специалисты заметили много магнитов и изобилие клея на корпусе. За ремонтопригодность купертиновский iPad Pro получил всего 3 балла из 10, а его стилус ремонту не подлежит.