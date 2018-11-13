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Стало известно, почему почта Gmail медленно грузится

Пользователем одного из ресурсов было проведено собственное расследование причин медленной загрузки почты Gmail. Он уверен, что причина не в компьютерах обычных пользователей, а в самом сервисе, который требует оптимизации.

Стало известно, почему почта Gmail медленно грузится

Инструмент Lighthouse, встроенный в Google Chrome Devtools, предназначен для анализа производительности интернет-ресурсов и присвоения оценки по 100-бальной шкале. Он оценил производительность Gmail в два балла из ста возможных.

Добровольный исследователь изучил доступный код jаvascript и установил причину медлительности загрузки Gmail. Дело оказалось в коде почтового сервиса, написанном в разработанном ещё девять лет назад и с тех пор не обновлявшемся Google Closure Library. В нём есть фрагменты, поддерживающие устаревшие браузеры и каждый раз их загружающие. Кроме того, сервис подгружает второстепенные элементы, такие как, например, виджет Hangouts, который нужен далеко не всем.

В результате исследования можно сделать вывод, что в будущем сервису Gmail потребуется глубокая оптимизация. Он одинаково медленно работает на разных видах устройств и производительность данного сервиса никак не зависит от конечного пользователя.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:05

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