Стало известно, почему почта Gmail медленно грузится





Инструмент Lighthouse, встроенный в Google Chrome Devtools, предназначен для анализа производительности интернет-ресурсов и присвоения оценки по 100-бальной шкале. Он оценил производительность Gmail в два балла из ста возможных.Добровольный исследователь изучил доступный код jаvascript и установил причину медлительности загрузки Gmail. Дело оказалось в коде почтового сервиса, написанном в разработанном ещё девять лет назад и с тех пор не обновлявшемся Google Closure Library. В нём есть фрагменты, поддерживающие устаревшие браузеры и каждый раз их загружающие. Кроме того, сервис подгружает второстепенные элементы, такие как, например, виджет Hangouts, который нужен далеко не всем.В результате исследования можно сделать вывод, что в будущем сервису Gmail потребуется глубокая оптимизация. Он одинаково медленно работает на разных видах устройств и производительность данного сервиса никак не зависит от конечного пользователя.