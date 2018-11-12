Студия Disney представила первый трейлер четвертой части «Истории игрушек»





В «Историях игрушек-4» поклонники увидят, кроме привычных - ковбоя Вуди, космонавта База Лайтера, свинки Хэмми, Джесси, трехглазого инопланетянина и других, еще и нового героя Forky, похожего на пластмассовую ложку-вилку. В ролике этот странный персонаж кричит, что он не игрушка.Согласно сюжету четвертой части мультфильма, Вуди вместе с Базом отправляется в путешествие на поиски потерянной любви ковбоя – пастушки Бо Бип. Новинку представят на широких экранах 20 июня 2019 года.На данное время вышло три серии проекта «История Игрушек», ставшего одним из наиболее популярных в истории мультипликации. Последняя его часть заработала в мировом прокате свыше $1 млрд.