Сенатор Петренко прокомментировала скандал с унижением сахалинской школьницы из-за одежды
Сенатор Валентина Петренко прокомментировала скандал, который вспыхнул в одной из сахалинских школ. Речь идет о том, что учитель публично унизила школьницу из-за неопрятной одежды, после чего педагог извинилась перед всем классом и уволилась.
Поводом для разборок стало видео, попавшее в Сеть. Тайком снятый ролик демонстрирует, как 62-летняя учительница в присутствии всего класса отчитывает девочку за небольшую дырку на кофте. Позднее педагог признал свою вину и уволился с места работы.
По мнению Валентины Петренко, которую цитирует Nation News, учитель имеет полное право обратить внимание на опрятность своих учеников. Но делать это следует в конфиденциальном порядке: обратиться к родителям за разъяснениями, предложить школьнику помощь в личной беседе.
Действовать нужно тактично и аккуратно, поскольку ребенок рискует «превратиться в посмещище для всего класса, чтобы потом совершить страшные поступки», заявила Петренко.
Поводом для разборок стало видео, попавшее в Сеть. Тайком снятый ролик демонстрирует, как 62-летняя учительница в присутствии всего класса отчитывает девочку за небольшую дырку на кофте. Позднее педагог признал свою вину и уволился с места работы.
По мнению Валентины Петренко, которую цитирует Nation News, учитель имеет полное право обратить внимание на опрятность своих учеников. Но делать это следует в конфиденциальном порядке: обратиться к родителям за разъяснениями, предложить школьнику помощь в личной беседе.
Действовать нужно тактично и аккуратно, поскольку ребенок рискует «превратиться в посмещище для всего класса, чтобы потом совершить страшные поступки», заявила Петренко.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:44