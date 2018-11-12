АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Сенатор Петренко прокомментировала скандал с унижением сахалинской школьницы из-за одежды

Сенатор Валентина Петренко прокомментировала скандал, который вспыхнул в одной из сахалинских школ. Речь идет о том, что учитель публично унизила школьницу из-за неопрятной одежды, после чего педагог извинилась перед всем классом и уволилась.

Сенатор Петренко прокомментировала скандал с унижением сахалинской школьницы из-за одежды

Поводом для разборок стало видео, попавшее в Сеть. Тайком снятый ролик демонстрирует, как 62-летняя учительница в присутствии всего класса отчитывает девочку за небольшую дырку на кофте. Позднее педагог признал свою вину и уволился с места работы.

По мнению Валентины Петренко, которую цитирует Nation News, учитель имеет полное право обратить внимание на опрятность своих учеников. Но делать это следует в конфиденциальном порядке: обратиться к родителям за разъяснениями, предложить школьнику помощь в личной беседе.

Действовать нужно тактично и аккуратно, поскольку ребенок рискует «превратиться в посмещище для всего класса, чтобы потом совершить страшные поступки», заявила Петренко.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Магниты, клей: Эксперты iFixit были разочарованы
Компании Xiaomi начала производить туалетную
Студия Disney представила первый трейлер
Пятилетний чеченец отжался 4105 раз и побил
Сенатор Петренко прокомментировала скандал с
В России поднялись цены на модели Subaru Legacy,
Huawei анонсировал новый смартфон семейства Honor
В Париже не озвучили письма солдат из России, но
В Италии огромный трюфель продали за 85 тысяч евро
В Дагестане три человека погибли в ДТП с
Поклонники не оценили смену имиджа Надежды
Началось финальное голосование по выбору имен для
Масштабный лесной пожар в Калифорнии уничтожил
Компания Apple оформила патент на изготовление
Корпорация Microsoft назвала Xbox One X лучшей
Рита Дакота рассказала, что обрела счастье на
Жених Марины Тристановны хочет купить квартиру
Учёные создали «квантовый компас», работающий без
Муж Собчак Виторган признался, что в 90-е «кинул»
Появилась информация о технических
Учёные предложили новую теорию происхождения воды
Пожилая супруга Гогена Солнцева из ревности
Бен Аффлек продолжает попытки побороть
Учёные: Смартфоны наносят экологии очень большой
Моча космонавтов сэкономит треть воды на МКС,
Meizu предлагает клиентам заменить старую батарею
Путин и Порошенко в Париже не пересекались –
Смартфоны Xiaomi получат поддержку Google Camera
Австралийскую модель Ньюшу Сиех из-за глубокого
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат
Просмотреть все новости