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Пятилетний чеченец отжался 4105 раз и побил рекорд пятилетнего калмыка

Пятилетний чеченец Рахим Куриев установил новый национальный рекорд по количеству отжиманий. За два часа и двадцать шесть минут ему удалось отжаться от пола 4105 раз, побив этим рекорд пятилетнего калмыка Бату Боктаева.

Пятилетний чеченец отжался 4105 раз и побил рекорд пятилетнего калмыка

Родители маленького рекордсмена рассказывают, что он уже несколько лет занимается спортом. Мальчик с лёгкостью садится на шпагат и держит планку, стоя на руках. При этом он не ходит в тренажёрный зал, а занимается дома под руководством своего отца. В свои пять лет ребёнок наработал довольно внушительный мышечный корсет.

До этого рекорд по количеству отжиманий от пола принадлежал пятилетнему жителю Калмыкии Бату Боктаеву. Ему удалось отжаться 4050 раз. Бату побил рекорд, ранее принадлежавший семилетнему украинцу: киевлянин Андрей Косташ сделал упражнение ровно четыре тысячи раз подряд.

По сообщению министра Чеченской республики по физкультуре и спорту, Рахим Куриев посвятил свой рекорд главе Чечни Рамзану Кадырову. Мальчик продолжает тренировки и намерен в скором времени побить свой собственный рекорд.



 
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Спорт
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:50

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