Дженнифер Лопес контролирует выплату алиментов на детей Алекса Родригеса

Для Дженнифер Лопес брак с Алексом Родригесом станет уже четвертым по счету. Что же касается ее избранника, то у него был один брак, где родились дочери Элла и Наташа. После развода с супругой его обязали платить на детей алименты в размере $100 тыс. на каждого ребенка. Однако певица считает, что это слишком большая сумма и требует ее уменьшить в 10 раз.На сегодняшний день состоялось несколько разбирательств касательно алиментов на наследниц Родригеса. Лопес даже присутствовала на некоторых из них. Бывшая супруга спортсмена призналась, что до недавних пор ни одна из его женщин не становилась между отцом и его дочерьми.